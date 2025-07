RWE Aktie News: RWE gewinnt am Mittwochmittag an Boden

Notierung im Blick

Die Aktie von RWE zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 36,51 EUR zu.

Das Papier von RWE legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 36,51 EUR. Die RWE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 36,56 EUR aus. Bei 36,32 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 212.383 RWE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.07.2025 auf bis zu 36,72 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 0,58 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,76 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 23,97 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,18 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 42,22 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RWE am 15.05.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,07 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,67 Prozent auf 6,39 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte RWE 6,63 Mrd. EUR umgesetzt.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,16 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

RWE-Aktie in Grün: RWE verlängert Vertrag mit CEO bis 2031

DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RWE von vor 10 Jahren eingefahren

UBS AG beurteilt RWE-Aktie mit Buy