Handelsriese Walmart: Von der Konkurrenz lernen

€uro am Sonntag

Mit über zwei Mil­lionen Angestellten weltweit ist Walmart der größte private Arbeitgeber der Welt, mit zuletzt 523 Milliarden Dollar auch das umsatzstärkste Unternehmen des Globus. Seit einigen Jahren liefert der Handelsriese dem globalen Online-Primus Amazon einen erbitterten Kampf. Doch der gestaltet sich trotz der schieren Größe schwierig, schließlich sind die Margen in der Branche mit unter fünf Prozent traditionell niedrig.

Rivale Amazon verfügt zudem mit seiner Cloud-Tochter AWS über eine hochprofitable Sparte, die das Gros der Profite liefert. Walmarts E-Commerce- Sparte hingegen schreibt Verluste. Um gegen den Online-Primus auch langfristig zu bestehen, stärkt Walmart nun das finanzielle Fundament seines Digitalgeschäfts.

Die Sparmeister aus Bentonville in Arkansas tun dafür das, was sie am besten können: kürzen. Geschäfte, die keine Aussicht auf nachhaltige Gewinne bieten, werden dichtgemacht, soeben etwa der SMS-Einkaufsdienst Jetblack aus New York.

Segmente, die hinterherhinken, aber im Markt begehrt sind, werden verkauft - wie die Strea­m­ingplattform Vudu. Laut "Wall Street Journal" verhandelt Walmart im stationären Handel aktuell mit dem größten US-Kabelnetzbetreiber Comcast. Vudu würde zum Streamingdienst der Comcast-Tochter NBC Universal passen, der am 15. April in den USA starten soll. Der Dienst ist in den USA auf über 100 Millionen Geräten, einschließlich TVs, installiert.

Vudu sollte die Basis für eine Videoplattform ähnlich Amazon Prime werden. Doch die ­Kopie funktionierte nicht. Stattdessen wurde während der seit 2016 forcierten Online-Offensive des Unternehmens klar, dass das Filialnetz auch im Online-Geschäft ein Vorteil ist.

Hightech fürs Regal

Rund 90 Prozent der Amerikaner leben weniger als 20 Kilometer von einem Walmart-Store entfernt. US-Bürger erledigen vieles mit dem Auto. Die Erweiterung strategisch günstig gelegener Märkte durch Abholsta­tionen brachte über 40 Prozent der Zuwächse im E-Commerce-Geschäft von Walmart. Das stärkt auch die Rendite.

In Amerika ist der Konzern auch im Online-Handel inzwischen eine große Nummer. 2019 kam er nach Schätzungen des Marktforschers Emarkeeter dort auf 4,6 Prozent des E-Commerce und lag damit auf Platz 3 hinter eBay mit 26 und Amazon mit 47 Prozent.

Technologien wie der Mobilfunkstandard 5G sowie Roboter, die dank künstlicher Intelligenz etwa Regale auffüllen, sollen die Filialen noch effizienter machen. Die Anzahl der Roboter soll in diesem Jahr auf 1000 nahezu verdreifacht werden. In den Märkten werden damit auch die Kaufgewohnheiten digital erfasst, die Daten sodann online für gezielte Werbung eingesetzt. Bei der Auswertung setzt Walmart nicht bevorzugt auf die Cloud, sondern auf Kapazitäten vor Ort, sogenanntes Edge Computing. Die Rechenkapazitäten sollen indes auch vermietet ­werden - hier ist wieder Rivale Amazon das Vorbild.

Aufwind: Anleger honorieren die Strategie des Supermarktriesen. Günstige Alternative zu den großen Internetkonzernen.















______________________________

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com