KORREKTUR/INDEX-MONITOR: Verve Group ersetzt am Freitag 1&1 im SDax

(In der Meldung vom Dienstagabend wird im ersten Absatz klargestellt, dass United Internet 1&1 nicht übernommen hat, sondern lediglich den Anteil aufgestockt hat.)

ZUG (dpa-AFX) - Die Aktie des Telekomunternehmens 1&1 fliegt nach der Anteilsaufstockung durch den Mutterkonzern United Internet aus dem SDAX. Sie werde durch das Papier der schwedischen Verve Group ersetzt, teilte der Index-Anbieter Stoxx am Dienstagabend nach Börsenschluss in Zug mit. Die Änderung trete an diesem Freitag (11. Juli) in Kraft.

Verve Group (Verve Group) ist ein Techunternehmen aus Schweden und konzentriert sich auf digitale Werbung und Spieleentwicklung. Das Unternehmen ist im General Standard notiert, der nicht so hohe Transparenzanforderungen hat wie der Prime Standard./ck/he/zb