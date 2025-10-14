DAX24.177 -0,9%Est505.538 -0,5%MSCI World4.252 -0,8%Top 10 Crypto15,30 -4,1%Nas22.376 -1,4%Bitcoin96.169 -3,5%Euro1,1575 ±0,0%Öl62,08 -2,1%Gold4.132 +0,5%
KORREKTUR: TAGESVORSCHAU/Mittwoch (NICHT Dienstag), 15. Oktober

14.10.25 15:34 Uhr

===

*** 03:30 CN/Erzeugerpreise September

PROGNOSE: -2,4% gg Vj

zuvor: -2,9% gg Vj

*** 03:30 CN/Verbraucherpreise September

Wer­bung

PROGNOSE: -0,1% gg Vj

zuvor: -0,4% gg Vj

07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Pre-Close-Bekanntmachung 3Q

*** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Baupreise für Wohngebäude August

08:00 DE/Schulden der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, Kommunen) 2Q

*** 09:40 BE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede zur Eröffnung der 10. Jahrestagung

der Bankenabwicklungsbehörde SRM (10:00 Panel mit EZB-Bankenaufsichtschefin Buch)

Wer­bung

*** 11:00 EU/Industrieproduktion August

Eurozone

PROGNOSE: -1,6% gg Vm/-0,5% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+1,8% gg Vj

11:30 DE/Auktion 0,0-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit

August 2050 im Volumen von 1 Mrd EUR

11:30 DE/Auktion 2,90-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit

August 2056 im Volumen von 1,5 Mrd EUR

Wer­bung

*** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 3Q

*** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 3Q

*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Oktober

PROGNOSE: -1,8

zuvor: -8,7

*** 14:45 US/IWF, Fiscal Monitor

15:00 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 3Q

*** 15:30 US/Fed-Gouverneur Miran, Interview bei CNBC-Forum

*** 16:00 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 3Q

*** 18:30 US/Fed-Gouverneur Miran, Interview bei Nomura Research Forum

19:35 US/Kansas-City-Fed-Gouverneur Schmid, Rede bei Veranstaltung

der Filiale Omaha

*** 20:00 US/Fed, Beige Book

20:00 ES/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Veranstaltung von Alantra

- US/Treffen der G7 Finanzminister

- EU/Frist für Einreichung von Haushaltsentwürfen der Mitgliedsländer

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 14, 2025 09:35 ET (13:35 GMT)