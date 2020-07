Novartis will finanzschwachen Ländern in COVID-19-Krise unterstützen

Wie die Novartis AG ankündigte, will sie in bis zu 79 Ländern insgesamt 15 Medikamente zur Behandlung von COVID-19-Symptomen wie Lungenentzündung, akutem Lungenversagen oder septischem Schock zur Verfügung stellen, ohne an diesen Medikamenten etwas zu verdienen.

Dow Jones Newswires

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com, Gil C / Shutterstock.com