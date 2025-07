Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 98,19 CHF.

Um 15:52 Uhr sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 98,19 CHF zu. In der Spitze gewann die Novartis-Aktie bis auf 98,43 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 97,90 CHF. Zuletzt wechselten 1.358.315 Novartis-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (102,72 CHF) erklomm das Papier am 03.09.2024. Mit einem Zuwachs von 4,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 81,10 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,06 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 99,14 CHF.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 29.04.2025. In Sachen EPS wurden 1,65 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 1,15 CHF je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,90 Mrd. CHF, während im Vorjahreszeitraum 10,34 Mrd. CHF ausgewiesen worden waren.

Am 17.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 21.07.2026.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,61 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Wie Experten die Novartis-Aktie im Juni einstuften

SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Novartis von vor 10 Jahren abgeworfen

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Novartis von vor 5 Jahren abgeworfen