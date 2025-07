Aktie im Fokus

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag mit Einbußen

02.07.25 09:22 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 97,44 CHF.

Wer­bung

Die Novartis-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:07 Uhr um 0,5 Prozent auf 97,44 CHF nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Novartis-Aktie bis auf 97,32 CHF. Bei 97,90 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 152.998 Novartis-Aktien. Am 03.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 102,72 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 5,42 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 81,10 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 16,77 Prozent Luft nach unten. Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,06 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 99,14 CHF angegeben. Novartis ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,65 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,15 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,90 Mrd. CHF – ein Plus von 15,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 10,34 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte. Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Novartis am 17.07.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 21.07.2026. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 8,61 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Wie Experten die Novartis-Aktie im Juni einstuften SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Novartis von vor 10 Jahren abgeworfen SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Novartis von vor 5 Jahren abgeworfen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novartis Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com