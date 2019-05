PUMA-Aktien nähern sich nach Goldman-Studie ihrem Rekordhoch

Zuletzt standen sie noch 2,0 Prozent im Plus bei 557,00 Euro. Bei 567,50 Euro hatten die Papiere der Herzogenauracher Ende des Vormonats ihren bisherigen Höchststand erreicht.

Analyst Richard Edwards, der die Anteilsscheine des Sportartikelherstellers nun auf der Basis seiner Schätzungen für 2021 bewertet, traut ihnen mit 665 Euro noch einen Anstieg um rund ein Viertel zu. Er rechnet mit weiteren Marktanteilsgewinnen und hält den Konzern - momentan besonders wichtig - für kaum anfällig für mögliche Zollerhöhungen auf Sportartikel aus China.

Seit Jahresanfang liegen PUMA-Papiere aktuell rund 30 Prozent im Plus.

Hinzu kam als Unterstützung ein vom Montag datierter offener Brief von Schuhherstellern an den US-Präsidenten.

Die Dringlichkeit, mit der sich insgesamt 173 Firmen an Donald Trump gewandt und den sofortigen Stopp von Zöllen auf in China hergestelltes Schuhwerk gefordert hätten, stärke die Hoffnung, dass Trump seine Maßnahmen überdenken könnte, hieß es. In dem Brief schrieben die Unternehmen, dass diese Zölle "katastrophal für unsere Kunden, unsere Unternehmen und die US-Wirtschaft insgesamt" seien.

