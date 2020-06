Wirecard-Aktie stürzt erneut zeitweise um rund 50% ab: CEO Markus Braun tritt mit sofortiger Wirkung zurück

Die Betrugsvorwürfe gegen Wirecard haben den CEO zu Fall gebracht. Wie der DAX -Konzern mitteilte, ist Vorstandschef Markus Braun im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Interims-CEO wird James H. Freis, der erst am Vortag vorzeitig zum Compliance-Vorstand bestellt worden war. Braun ist mit einem Anteil von rund 7 Prozent auch größter Aktionär der Wirecard AG.

Nachdem Wirecard-Vorstandschef Markus Braun und seine Kollegen am Donnerstag auf Tauchstation gegangen waren, erklärte der nunmehr ehemalige CEO in einem auf der Homepage veröffentlichten Videostatement noch: "Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass die Wirecard AG in einem Betrugsfall erheblichen Ausmaßes zum Geschädigten geworden ist."

Eigentlich sollte Wirecard am Donnerstag die mehrfach verschobene Veröffentlichung des Jahresabschlusses nachholen. Daraus wurde nichts, denn für das Testat, das die Wirtschaftsprüfer dem Abschluss vor der Veröffentlichung hätten geben müssen, fehlten entscheidende Belege. Knackpunkt sind Bankguthaben über 1,9 Milliarden Euro, was einem Viertel der Bilanzsumme des Konzerns entspricht.

"Wir sind von unserem Abschlussprüfer EY in Deutschland darüber informiert worden, dass ein Bestätigungsvermerk für den Jahresabschluss 2019 aufgrund unberechtigter Bankbestätigungen weitere Prüfungshandlungen erfordert", sagte Braun in dem Video. Dies sei auf Mitteilungen von zwei Banken, die Treuhandkonten verwalten, an EY zurückzuführen.

"Laut EY gibt es Hinweise darauf, dass den Wirtschaftsprüfern von einem Treuhänder oder aus dem Bereich dieser Banken zu betrügerischen Zwecken falsche Saldenbestätigungen vorgelegt wurden", so Braun weiter. "Der Treuhänder, der seit 2019 mandatiert ist, steht im ständigen Kontakt mit den Banken und der Wirecard AG. Es ist derzeit unklar, warum die beiden Banken den Wirtschaftsprüfern gegenüber erklärt haben, dass die Bestätigungen gefälscht sind. Der Treuhänder hat der Wirecard AG angekündigt, dass er den Sachverhalt kurzfristig mit den beiden Banken klären wird", sagte Braun weiter.

Die Anleger hatten am Donnerstag ein vernichtendes Urteil über Wirecard gefällt und der Aktie des DAX-Konzerns am Donnerstag einen beispiellosen Einbruch von über 60 Prozent beschert.

Auch Union Investment prüft Klage gegen Wirecard

Immer mehr Anleger stehen in den Startlöchern für Klagen gegen Wirecard.

Auch die Union Investment, die bis vor kurzem einer der größten Investoren des Zahlungsabwicklers war, denke über eine Klage nach, sagte ein Sprecher der Fondsgesellschaft am Donnerstag zu Reuters. "Die Berichterstattung zu Wirecard hat die Union Investment zum Anlass genommen, auch in diesem Fall eine mögliche Beeinträchtigung von Anlegerinteressen und eine Einleitung rechtlicher Schritte zu prüfen." Zuvor hatte die Fondsgesellschaft DWS sowie Vertreter von Kleinanlegern einen solchen Schritte angekündigt.

Wirecard droht Verlust von Milliardenkrediten

Wirecard droht der Verlust von Milliardenkrediten. Wenn das Unternehmen heute (Freitag) keinen von Wirtschaftsprüfern testierten Jahres- und Konzernabschluss vorlegt, könnten Kredite von etwa zwei Milliarden Euro gekündigt werden. Das hatte der Zahlungsdienstleister am Donnerstag bekannt gegeben. Experten zweifeln allerdings, dass die Kreditgeber so einfach den Stecker ziehen würden, da dies auch Belastungen für andere Banken zur Folge haben könnte.

Wirecard wickelt bargeldlose Zahlungen für Händler ab, sowohl an Ladenkassen als auch online. Das Unternehmen ist seit über einem Jahr in Bedrängnis, seit die Londoner "Financial Times" dem Management in einer Serie von Artikeln Bilanzmanipulationen vorwarf.

Unabhängig von einem möglichen Betrugsfall, wie es Konzernchef Markus Braun nannte, haben die Finanzaufsicht Bafin und die Münchner Staatsanwaltschaft angekündigt, den Fall unter die Lupe nehmen zu wollen.

Der Aufsichtsrat des bedrängten Unternehmens hatte am Donnerstagabend noch Vorstandsmitglied Jan Marsalek kalt gestellt, der als Vertrauter Brauns gilt. Marsalek war für das Tagesgeschäft verantwortlich und ist nun vorerst suspendiert. Stattdessen hat der Aufsichtsrat nun mit sofortiger Wirkung den US-Manager James Freis berufen, der für die Rechtstreue zuständig sein soll. Eigentlich hätte Freis seinen Posten erst am 1. Juli antreten sollen.

Philippinische Bank: Wirecard-Treuhandkonto existiert bei uns nicht

Die Indizien für einen für einen Betrugsfall von großem Ausmaß um den DAX-Konzern Wirecard scheinen sich zu verdichten. Die philippinische Bank BDO Unibank, bei der angeblich eines von zwei fraglichen Treuhandkonten für Wirecard geführt wurde, erklärte am Freitag, dass das deutsche Unternehmen kein Kunde sei: "Das Dokument, in dem die Existenz eines Wirecard-Kontos bei BDO behauptet wird, ist ein manipuliertes Dokument, das gefälschte Unterschriften von Bankangestellten trägt", hieß es in der Stellungnahme des in der Stadt Makati ansässigen südostasiatischen Geldhauses. "Der Fall ist an die Zentralbank der Philippinen berichtet worden." Zuvor hatte die US-Nachrichtenagentur Bloomberg über die Stellungnahme berichtet.

Im Mittelpunkt des Bilanzskandals stehen zwei asiatische Banken und ein Treuhänder, der seit Ende vergangenen Jahres für Wirecard die Konten verwaltet.

So reagiert die Wirecard-Aktie

Die Aktien des in einen Bilanzskandal verwickelten DAX-Konzerns Wirecard sind am Freitag weiter eingebrochen. Sie fallen am Mittag auf XETRA zeitweise um 46,10 Prozent auf 21,51 Euro. Im Tagestief waren sie um 51,73 Prozent auf 19,26 Euro abgesackt.

Vorbörslich hatte es noch nach leichten Zugewinnen ausgesehen.

Am Donnerstag waren die Papiere um knapp 62 Prozent abgestürzt, nachdem der Zahlungsdienstleister wegen milliardenschwerer Unklarheiten in der Bilanz seinen Jahresabschluss erneut nicht vorlegt hatte.

Gegen Wirecard waren in der Vergangenheit immer wieder - insbesondere von der Financial Times - Vorwürfe wegen unsauberer Geschäftspraktiken erhoben worden. Am Aktienmarkt war der Kurs darauf immer wieder stark unter Druck geraten, konnte sich dann aber wieder erholen.

Im Allzeithoch hatte das Papier im September 2018 bei 199 Euro gelegen. Im September 2018 schaffte Wirecard dann auch den Aufstieg in die erste deutsche Börsenliga DAX und verdrängte dort das Urgestein Commerzbank.

Der Platz der Wirecard-Aktie im DAX scheint derweil trotz des aktuellen Dramas zumindest auf kürzere Sicht noch nicht gefährdet. Generell und unabhängig vom Fall Wirecard gilt, dass eine Aktie bei einer Insolvenz nur dann aus dem DAX entnommen würde, wenn der Handel im Prime Standard längere Zeit eingestellt würde. Denn generell habe ein Unternehmen die Chance, ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung mit einem guten Ausgang abzuschließen, so ein Marktexperte.

Der DAX wird zum nächsten Überprüfungstermin - das ist aktuell im September - neu sortiert- und zwar auf Basis der Ranglisten, die nach den Schlusskursen Ende August erstellt werden.

Sollte eine Aktie dann das Kriterium für einen schnellen Rauswurf ("Fast Exit") erfüllen, also in der Marktkapitalisierung oder in der Liquidtät schlechter als Platz 45 liegen, würde sie automatisch durch den besten Nachrücker ersetzt. Sollte sie in einem der beiden Kriterien schlechter als Platz 40 liegen, würde sie den DAX als regulärer Absteiger nur verlassen müssen, wenn es einen Nachrücker gibt, der in beiden Kriterien mindestens Platz 35 belegt. Und den gibt es aus derzeitiger Sicht nicht.

Analysten wie Mirko Maier von der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) hatten sich verwundert gezeigt über die erneute Verschiebung der Bilanzvorlage. Noch am 25. Mai habe Wirecard kommuniziert, dass für die Bilanz 2019 ein uneingeschränktes Testat erwartet werde, erklärte Maier in einer Studie. Insofern überrasche die Meldung mit den Täuschungsvorwürfen. Immer mehr Analysten äußern sich nun auch kritisch zu dem Zahlungsabwickler und raten zum Verkauf oder setzen die Bewertung erst einmal aus. Letzteres tat auch Maier.

Metzler hat das Papier suspendiert, weil man sich außerstande sieht, angesichts der existenziellen Krise bei Wirecard einen fairen Wert als Basis eines neuen Kursziels für den Zahlungsdienstleister zu ermitteln. Bei Citi spricht man von einer ganz erheblich gestiegenen Risikolage. Ein Kursziel sei angesichts der neuen Lage nicht zu ermitteln, da eine Bewertungsmethode nicht anwendbar sei.

Dow Jones Newswires / Reuters / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

