DAX24.726 +0,8%Est505.974 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,04 -8,4%Nas23.462 -0,9%Bitcoin65.684 +1,2%Euro1,1849 ±-0,0%Öl66,26 -6,3%Gold4.788 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX setzt sich in Gewinnzone fest -- Disney: Gewinn überrascht positiv - Chefwechsel geplant? -- Gold, Silber und Kryptos auf Talfahrt -- Minenaktien, BYD, Rheinmetall, Infineon & Co. im Fokus
Top News
Preisrutsch bei Edelmetallen: Gold- und Silber geben weiter nach - Erholung von Tagestiefs Preisrutsch bei Edelmetallen: Gold- und Silber geben weiter nach - Erholung von Tagestiefs
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren an der Entwicklung von Europas Sicherheit und Verteidigung - So geht’s!

Kreml bestätigt nächste Ukraine-Gespräche in Abu Dhabi

02.02.26 11:53 Uhr

MOSKAU (dpa-AFX) - Der Kreml hat die nächste Gesprächsrunde mit der Ukraine und den USA über ein mögliches Kriegsende für Mitte dieser Woche bestätigt. Eigentlich sei das Treffen in den Vereinigten Arabischen Emiraten für Sonntag geplant gewesen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow in Moskau der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge.

Wer­bung

Es seien aber zusätzliche Terminabsprachen der drei Delegationen nötig gewesen. "Nun findet die zweite Runde am Mittwoch und Donnerstag in Abu Dhabi statt", sagte er demnach. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Tage 4. und 5. Februar als neuen Termin genannt.

Peskow: Teilwaffenruhe galt nur bis Sonntag

Mitte Januar hatten ukrainische und russische Unterhändler in Abu Dhabi erstmals nach längerer Pause wieder direkt verhandelt; die USA saßen als Vermittler am Tisch. Peskow sagte, es sei dem nichts hinzuzufügen, dass der verkündete Angriffsstopp auf ukrainische Energieanlagen nur bis Sonntag gegolten habe./fko/DP/jha