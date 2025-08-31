Kreml: Treffen Putins und Selenskyjs muss vorbereitet sein

MOSKAU (dpa-AFX) - Russland schließt ein Treffen von Präsident Wladimir Putin mit seinem ukrainischen Kollegen Wolodymyr Selenskyj für eine friedliche Lösung des Ukraine-Konflikts nach Kremlangaben weiterhin nicht aus. "Putin (...) ist jedoch der Ansicht, dass jedes Treffen auf höchster Ebene gut vorbereitet sein muss, damit die Ergebnisse, die zuvor auf Expertenebene erzielt wurden, endgültig festgelegt werden können", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow russischen Nachrichtenagenturen zufolge. Bisher sei es aber nicht so, dass die Arbeit auf Expertenebene "brodelt".

Peskow reagierte damit auf Äußerungen von Kanzler Friedrich Merz (CDU), der am Donnerstag erklärt hatte, dass er ein solches Treffen derzeit nicht erwarte. US-Präsident Donald Trump hatte bei einem Treffen mit Selenskyj, Merz und anderen Europäern im Weißen Haus am Montag voriger Woche gesagt, dass es eine solche Begegnung binnen zwei Wochen geben könne.

Dabei hatte der Kreml bei einem damals parallel geführten Telefonat Trumps mit Putin lediglich erklärt, dass Russland zu einem bilateralen Treffen auf höherer Ebene als bisher bereit sei. Gemeint wäre aus Moskauer Sicht damit etwa ein Treffen auf Ebene der Außenminister. Von einem Gipfel Putins mit Selenskyj war keine Rede.

Moskau: Punkte für Konflikt-Lösung liegen Kiew schriftlich vor

"Man kann bisher nicht sagen, dass die Expertenarbeit, sagen wir mal so, brodelt, leider nicht. Unser Interesse an solchen Verhandlungen und die Bereitschaft dazu bleiben aber erhalten", sagte Peskow vor einer längeren Reise Putins, die an diesem Sonntag in China beginnt.

Russland habe alle Positionen für eine Beilegung des Konflikts der Ukraine schriftlich vorgelegt, diese Punkte müssten diskutiert werden, betonte der Putin-Vertraute. Unter anderen fordert Russland die Ukraine auf, die von Moskau annektierten Gebiete aufzugeben. Selenskyj lehnt einen Gebietsverzicht aber kategorisch ab - und verweist auf die ukrainische Verfassung, die das nicht erlaube./mau/DP/mis