Hypoport-Aktie leichter: Hypoport verkauft eigene Anteilsscheine

Insgesamt seien 30 000 Stück außerbörslich an institutionelle Investoren veräußert worden, teilte das Unternehmen am Dienstagnachmittag mit in Berlin mit. Angaben zum Erlös machte das Unternehmen nicht, beim aktuellen Aktienkurs dürfte dieser bei rund zehn Millionen Euro liegen. Nach der Veräußerung hat Hypoport noch knapp 210 000 eigene Aktien.

Anleger zeigten sich wenig begeistert. Zum Börsenschluss rutschte der Hypoport-Kurs um 1,22 Prozent auf 324 Euro ab, nachdem er in einer ersten Reaktion allerdings noch tiefer notiert hatte.

