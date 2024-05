Kursachterbahn

Die erst jüngst vom Meme-Hype neu angetriebene AMC-Aktie zieht am Mittwoch das Interesse der Anleger auf sich.

• AMC-Aktie mit Kursachterbahn

• AMC tauscht Aktien gegen Anleihen

• Kinobetreiber schloss erst kürzlich Aktienangebot ab

Die volatile Aktie der US-Kinokette AMC Entertainment gerät am Mittwoch einmal mehr in den Blick der Anleger. So fällt die AMC-Aktie im NYSE-Handel zeitweise 8,61 Prozent auf 6,25 US-Dollar. Noch am Dienstag konnte sie jedoch ein sattes Plus von knapp 32 Prozent einfahren. Allein in den letzten fünf Handelstagen ging es 114,73 Prozent nach oben.

Die jüngste Kursachterbahn der AMC-Aktie ist dem jüngsten wieder aufgeflammten Meme-Aktien-Hype zuzuschreiben, der in den letzten Tagen auch bei anderen gebeutelten Titeln wie GameStop, Faraday Future, aber auch Plug Power zu kräftigen Kursgewinnen führte. Als Ursache hierfür wird die Rückkehr des berühmten WallStreetBets-Investors Roaring Kitty ausgemacht. Der einflussreiche Reddit-Nutzer hatte vor drei Jahren maßgeblich zur phänomenalen Rally der Meme-Aktien beigetragen, nachdem sich zahlreiche Kleinanleger in dem Reddit-Unterforum WallStreetBets zu konzertierten Aktienkäufen verabredet hatten, um bei den vielfach leerverkauften Titeln von GameStop und AMC Entertainment einen Shortsqueeze zu provozieren - mit Erfolg. Seither war es um die Reddit-Bewegung wieder still geworden, die Rückkehr von Keith Gill, wie Roaring Kitty im echten Leben heißt, hat nun jedoch wieder für neuen Schwung gesorgt.

Aktien-Swap bei AMC

Am Mittwoch sorgte nun die Nachricht für Furore, AMC wolle Aktien gegen Anleihen tauschen, die im Jahr 2026 fällig würden. So will die Kinokette 23,3 Millionen Aktien ausgeben und damit einen Schuldentausch für Anleihen im Wert von 163,9 Millionen US-Dollar durchführen. Konkret handelt es sich hierbei um solche Anleihen, die dem Emittenten die Möglichkeit bieten, Zinszahlungen auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben, wofür dann ein höherer Coupon fällig wird. Wie aus dem zugehörigen SEC-Filing hervorgeht, werden die Aktien mit einem implizierten Wert von 7,33 US-Dollar ausgegeben.

AMC schließt Aktienangebot ab

Erst am Montag hatte der Kinobetreiber sich die jüngste Kursrally zunutze gemacht und 72,5 Millionen Aktien in einem Aktienangebot verkauft, welches schon Ende März gestartet wurde. Dabei nahm das Unternehmen rund 250 Millionen US-Dollar an neuem Aktienkapital ein, wie CNBC berichtete. Der durchschnittliche Verkaufspreis je Aktie habe dabei 3,45 US-Dollar betragen.

Laut Bloomberg würde AMC die Einnahmen für sein langfristiges Ziel nutzen, einen Turnaround zu schaffen. In den letzten vier Jahren hätte das Unternehmen mindestens fünf solcher Aktienangebote vorgenommen, um Millionen von Aktien zu verkaufen.

Allerdings kämpft der strauchelnde Kinobetreiber auch mit einer deutlichen Schuldenlast in Höhe von rund 4,5 Milliarden US-Dollar. Stand Ende März zählt der Meme-Profiteur 624 Millionen US-Dollar in bar und anderen Cash-Äquivalenten, schreibt Bloomberg.

Verlust im ersten Quartal reduziert

Im ersten Quartal 2024 verzeichnete die US-Kinokette einen Verlust in Höhe von 0,62 US-Dollar je Anteilsschein und konnte damit die Verluste im Vergleich zum Vorjahresquartal (-1,51 je Aktie) deutlich eingrenzen. Der Umsatz belief sich derweil auf 951,4 Millionen US-Dollar und fiel damit etwas geringer aus als vor Jahresfrist.

