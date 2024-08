Kurspotenzial

Die bevorstehende US-Präsidentschaftswahl könnte Cannabis-Aktien zu Kursgewinnen verhelfen. So sehen die Wachstumschancen des Sektors aus.

• Marihuana-Legalisierung in den USA steht zunächst noch nicht bevor

• US-Wahlen könnten Cannabis-Aktien Auftrieb geben

• Analysten noch mit abwartender Haltung

Cannabisgesetz in den USA

Der Konsum von Cannabis ist in den USA in einigen Bundesstaaten erlaubt. Dennoch fand sich die Droge auf Bundesebene in derselben Kategorie wie zum Beispiel Heroin und LSD. Zukünftig soll Cannabis jedoch als Droge mit geringem Risiko eingestuft werden, womit sie in dieselbe Kategorie fallen würde wie Testosteron und Ketamin. Eine bundesweite Legalisierung werde, wie The Motley Fool berichtet, jedoch noch nicht so bald stattfinden.

So könnte sich die US-Wahl auswirken

Daran werde auch der Ausgang der US-Präsidentschaftswahl nichts ändern. Nach der vergangenen Wahl im Jahr 2020 verzeichneten die Aktien von Canopy Growth und Tilray erhebliche Kursgewinne. Der Sieg von Präsident Joe Biden weckte Hoffnungen auf eine bevorstehende Marihuana-Reform und eine mögliche Legalisierung. Die Aktiencharts zeigten den damaligen Optimismus in der Cannabisbranche, und selbst der breitere AdvisorShares Pure US Cannabis ETF erlebte einen starken Wertanstieg, wie The Motley Fool rekapituliert. Und auch schon vier Jahre zuvor stiegen die Cannabis-Aktien nach dem Wahlsieg von Donald Trump steil an. Bei diesen Wahlen verabschiedeten mehrere Bundesstaaten Initiativen zur Legalisierung des Freizeitkonsums von Marihuana, was viele Menschen zu der Annahme brachte, dass eine landesweite Legalisierung in naher Zukunft möglich sein könnte.

Und auch in diesem Jahr wird in verschiedenen Bundesstaaten über diverse Wahlinitiativen abgestimmt. In Arkansas beispielsweise gibt es eine Initiative zur Ausweitung des medizinischen Marihuana-Programms, die es Patienten ermöglichen würde, Cannabis zu Hause anzubauen. Florida könnte den Freizeitkonsum legalisieren, was einen großen Einfluss auf die Branche haben könnte, da der Staat bereits ein bedeutender Binnenmarkt für medizinisches Marihuana ist. Die Wähler in Oregon entscheiden darüber, ob sich Cannabisarbeiter gewerkschaftlich organisieren können. In North und South Dakota wird über die Legalisierung des Freizeitkonsums abgestimmt.

Bis zur Wahl im November könnte es sogar noch weitere Initiativen geben. Der gesamten Branche mangle es jedoch nicht an Möglichkeiten zu wachsen, so The Motley Fool. Und auch die Anleger bleiben in Bezug auf langfristige Wachstumschancen optimistisch.

Cannabis-Aktien: Wachstumschancen

Die Chance auf eine Marihuana-Reform in den USA oder sogar eine vollständige Legalisierung könnte den Cannabis-Aktien wieder den benötigten Auftrieb geben. Seit 2021 mussten die Papiere von Cannabis-Unternehmen nämlich deutliche Einbrüche hinnehmen. Für die Papiere von Tilray ging es seit 2021 um rund 79 Prozent abwärts. Die Papiere von Aurora Cannabis verloren im selben Zeitraum etwa 93 Prozent an Wert. Die Aktien von Canopy Growth vergünstigten sich derweil um rund 96 Prozent. Seit geraumer Zeit lässt sich jedoch ein Trendwechsel beobachten. So gewannen die Papiere im vergangenen Monat zwischen rund 11 und 29 Prozent hinzu.

Angesichts der begrenzten Wachstumschancen in Kanada und eines europäischen Marktes, der sich noch in der frühen Entwicklungsphase befindet, haben viele Cannabisunternehmen ihre Aktivitäten zurückgefahren oder sich auf die Expansion in andere Branchen konzentriert, um neue Wachstumsmöglichkeiten zu finden, die ihre Margen nicht in den hart umkämpften und übersättigten Märkten gefährden. Die Aussicht, dass sich der US-Markt endlich vollständig öffnen könnte, würde definitiv für viel Optimismus sorgen, erläutert The Motley Fool weiter. Auch die zunehmenden Gespräche über die Legalisierung von Marihuana könnten in den kommenden Monaten bereits dazu führen, dass sich die Aufmerksamkeit der Anleger wieder mehr auf diesen Sektor richtet.

Das halten Analysten von Canopy Growth, Aurora Cannabis und Tilray

Unter den Wall Street-Analysten zeigt sich jedoch nach wie vor eine eher abwartende Haltung gegenüber den Cannabis-Aktien. So erhielt die an der NASDAQ notierte Tilray-Aktie laut Daten von TipRanks in den vergangenen drei Monaten drei Bewertungen durch Analysten. Daraus ergibt sich für die Papiere von Tilray eine moderate Kaufempfehlung (1x buy, 2x hold). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 2,35 US-Dollar und entspricht damit einer potenziellen Veränderung von 18,09 Prozent gegenüber dem letzten Kurs von 1,99 US-Dollar. Die Aurora Cannabis-Aktie erhielt derweil vier Ratings durch Wall Street-Experten, woraus sich eine Halteempfehlung ergibt (1x buy, 3x hold). Hier liegt das durchschnittliche Kursziel bei 6,77 US-Dollar, was einem Aufstiegspotenzial von 11,74 Prozent gegenüber dem letzten Kurs von 6,05 US-Dollar entspricht. Ebenfalls eine Halteempfehlung ergibt sich aus acht Analysten-Ratings für die Canopy Growth-Aktie (1x buy, 5x hold, 2x sell). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 6,63 US-Dollar und entspricht somit einer Veränderung von -2,07 Prozent gegenüber dem letzten Kurs von 6,77 US-Dollar.

