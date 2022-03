BASF-Aktie springt an: HSBC hebt BASF auf 'Buy'

Aktien in diesem Artikel BASF 53,68 EUR

2,78% Charts

News

Analysen

Analyst Martin Evans attestiert den Papieren der Ludwigshafener in einer am Montag vorliegenden Studie auf aktuellem Kursniveau ein attraktives Verhältnis zwischen Chancen und Risiken. Weitere Preisreaktionen auf Kostensteigerungen dürften das Umsatzwachstum untermauern. Die momentan stabile Nachfrage müsse angesichts der schlechten Berechenbarkeit aber genau im Auge behalten werden, so der Experte.

Die BASF-Aktie legt im XETRA-Handel zeitweise um 3,84 Prozent auf 53,80 Euro zu.

/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2022 / 11:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

LONDON (dpa-AFX Broker)

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf BASF Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf BASF

Bildquellen: BASF SE