Bayer-Aktie nach Kaufempfehlung der Bank of America auf den vorderen Plätzen im DAX

Am Nachmittag belegen die Anteile von Bayer mit plus 1,67 Prozent auf 64,03 Euro einen der vorderen Plätze im DAX , nachdem sie von Wirecard an der Spitze abgelöst wurden.

Damit stehen sie aber noch um mehr als 5 Euro unter ihrem Zwischenhoch von 70 Euro vor einer Woche, das sie nach einer Meldung über einen möglichen Vergleich in den Rechtsstreitigkeiten um das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat erreicht hatten. Das neue Kursziel der Bank of America lautet nun 85 Euro von zuvor 70 Euro.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

