Zur Rose-Aktie mit Kurssprung: Baader Bank belässt Zur Rose nach Zahlen auf 'Buy'

Die Gewinne der Online-Apotheke hätten sich besser als erwartet entwickelt, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Umsätze seien hingegen enttäuschend gewesen. Die positive Nachricht sei aber, dass Zur Rose nun mit dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) schon ein Jahr früher den Breakeven schaffen will.

Die Zur Rose-Aktie legt im Schweizer Handel am Donnerstag zeitweise um 13,04 Prozent auf 62,40 Franken zu.

