Lagarde: Wachstumsrisiken sind ausgewogener

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) sieht nach den Worten von EZB-Präsidentin Christine Lagarde ein geringeres Risiko als bisher, dass die Wirtschaftsentwicklung im Euroraum schlechter als von ihr erwartet verläuft. "Die Risiken für das Wirtschaftswachstum sind etwas ausgewogener", sagte Lagarde in der Pressekonferenz nach der EZB-Ratssitzung. Im Juli hatte die EZB von abwärts gerichteten Risiken gesprochen. Stärker als erwartet könnte das Wachstum durch höhere Rüstungs- und Infrastrukturausgaben ausfallen. Auch eine höhere Produktivität könnte das Wachstum stützen.

Wer­bung Wer­bung

Den Inflationsausblick bezeichnete Lagarde als "ungewöhnlich unsicher", was vor allem an den Handelskonflikten liege. Der stärkere Euro könnte die Inflation deutlicher als erwartet sinken lassen.

Lagarde zufolge deuten Umfragen auf ein anhaltendes Wachstum im verarbeitenden und nicht-verarbeitenden Gewerbe hin. Die Verbraucher sparten weniger und die Wirkung der EZB- Zinssenkung beginne sich zu zeigen, sagte sie.

Zuvor hatte der EZB-Rat wie erwartet beschlossen, die Leitzinsen unverändert zu lassen. Explizite Aussagen zum weiteren Zinskurs machte das Gremium nicht. Es will seine Geldpolitik weiterhin von Sitzung zu Sitzung festlegen und sich dabei an den aktuellen Daten orientieren.

Wer­bung Wer­bung

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/thl

(END) Dow Jones Newswires

September 11, 2025 09:03 ET (13:03 GMT)