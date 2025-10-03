DAX24.464 +0,2%Est505.656 +0,2%MSCI World4.335 +0,2%Top 10 Crypto16,48 +0,1%Nas22.844 +0,4%Bitcoin101.974 -0,8%Euro1,1731 +0,1%Öl64,70 +0,6%Gold3.861 +0,1%
Gehaltsunterschiede zum Westen werden wieder größer

03.10.25 10:15 Uhr

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Im vergangenen Jahr ist die Lücke der Löhne zwischen Sachsen-Anhalt und dem westdeutschen Lohnniveau wieder angewachsen. Wie aus einer Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linken hervorgeht, verdienten die Menschen in Sachsen-Anhalt rund 13 Prozent weniger als in Westdeutschland, nämlich 3.410 Euro brutto pro Monat. Im Jahr zuvor lag der Unterschied noch bei rund neun Prozent.

"Das ist politisches Versagen", sagte die Fraktionsvorsitzende der Linken im Landtag, Eva von Angern. Die bestehenden Lohnunterschiede müssten endlich behoben werden, sodass ostdeutsche Beschäftigte nicht mehr Arbeiterinnen und Arbeiter zweiter Klasse seien. Die Landesregierung verweist dagegen darauf, dass die Entwicklung in den vergangenen zehn Jahren positiv verlaufen sei. So hätten die Löhne in Sachsen-Anhalt im Jahr 2015 noch 21 Prozent unter denen im Westen gelegen./sus/DP/men