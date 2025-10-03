Aktien von Biogen und Eisai dennoch in Rot: Alzheimer-Behandlung mit Lecanemab gestartet
Das neue Alzheimer-Medikament Lecanemab wird nun erstmals bei Patientinnen und Patienten eingesetzt.
Werte in diesem Artikel
Seit gut einem Monat ist das Alzheimer-Medikament Lecanemab der Hersteller Biogen und Eisai in Deutschland verfügbar - inzwischen haben erste Patientinnen und Patienten mit der Therapie begonnen. Es gebe Kliniken und Praxen, die bereits Infusionen verabreicht hätten, sagte die Präsidentin der Deutschen Hirnstiftung, Kathrin Reetz, der Deutschen Presse-Agentur. Auch an der Berliner Universitätsmedizin Charité ist Lecanemab nun im Einsatz, wie eine Sprecherin mitteilte.
Lecanemab ist ein neuartiges Alzheimer-Medikament, das seit dem 1. September 2025 in Deutschland offiziell auf dem Markt ist. Anders als bisherige Alzheimer-Medikamente behandelt der Antikörper nicht nur Symptome, sondern zielt auf zugrundeliegende Krankheitsprozesse ab. Er kann bei einer kleinen Auswahl von Patienten den Verlauf der Krankheit im Frühstadium um einige Monate verzögern. Um Heilung oder Verbesserung geht es auch bei diesem Wirkstoff nicht, ein solches Mittel ist weiterhin nicht in Sicht.
Aufwändige Prüfung notwendig
Da für eine Behandlung viele Kriterien zu beachten seien, müssten bei einigen interessierten Patienten zum Teil noch Befunde eingeholt oder nachgeholt werden, sagte Reetz, die das Zentrum für Demenz und Prävention Aachen leitet. "Das gilt insbesondere für die MRT-Bildgebung, die meist noch einmal vor Beginn der Behandlung mit Lecanemab durchgeführt werden muss." Hinzu komme, dass Lecanemab letztlich schneller verfügbar war als erwartet.
"Daher läuft es an, aber aufgrund der Komplexität bedarf es einer sorgfältigen Prüfung, die die entsprechende Zeit benötigt." Lieferengpässe sind ihr bislang nicht bekannt.
Weiteres Alzheimer-Medikament vor Kurzem zugelassen
Die EU-Kommission hat nach Lecanemab kürzlich auch das Medikament Donanemab mit ganz ähnlicher Wirkweise zugelassen. Bis Donanemab verfügbar ist, wird es voraussichtlich noch einige Monate dauern.
Von den geschätzt etwa 1,2 Millionen Alzheimer-Erkrankten in Deutschland kommt Experten des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) zufolge letztlich nur ein sehr kleiner Teil für die neuen Therapien infrage.
Die Biogen-Aktie notiert im nachbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 0,46 Prozent tiefer bei 154,54 Euro, während Eisai-Titel in Tokio letztlich 2,23 Prozent auf 4.78 Yen abgaben.
/bum/DP/zb
BERLIN (dpa-AFX)
Übrigens: Biogen und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Biogen
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Biogen
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Biogen News
Bildquellen: Biogen Inc
Nachrichten zu Biogen Inc
Analysen zu Biogen Inc
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.06.2019
|Biogen Buy
|Standpoint Research
|25.03.2019
|Biogen Buy
|H.C. Wainwright & Co.
|22.03.2019
|Biogen Market Perform
|BMO Capital Markets
|22.03.2019
|Biogen Hold
|Canaccord Adams
|22.02.2019
|Biogen Market Perform
|BMO Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.06.2019
|Biogen Buy
|Standpoint Research
|25.03.2019
|Biogen Buy
|H.C. Wainwright & Co.
|22.03.2019
|Biogen Market Perform
|BMO Capital Markets
|22.02.2019
|Biogen Market Perform
|BMO Capital Markets
|21.12.2018
|Biogen Buy
|BTIG Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.03.2019
|Biogen Hold
|Canaccord Adams
|10.07.2018
|Biogen Neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|05.04.2018
|Biogen Equal Weight
|Barclays Capital
|24.01.2018
|Biogen Hold
|Canaccord Adams
|17.01.2018
|Biogen Hold
|Canaccord Adams
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.02.2011
|Biogen Idec sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.09.2010
|Biogen Idec sell
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|21.10.2009
|Biogen Idec sell
|Brean Murray, Carret & Co., LLC
|17.07.2009
|Biogen Idec sell
|Brean Murray, Carret & Co., LLC
|20.04.2009
|Biogen Idec neues Kursziel
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Biogen Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen