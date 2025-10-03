DAX24.458 +0,1%Est505.658 +0,2%MSCI World4.336 +0,2%Top 10 Crypto16,63 +1,0%Nas22.844 +0,4%Bitcoin102.551 -0,3%Euro1,1737 +0,1%Öl64,64 +0,5%Gold3.863 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME Plug Power A1JA81 BASF BASF11 thyssenkrupp 750000 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX knapp im Plus - Rekord in Sicht -- Asiens Börsen uneins -- BMW steigert US-Absatz deutlich -- Investoren wollen Billionen-Vergütung für Tesla-CEO Musk stoppen -- IONOS, Boeing, Roche im Fokus
Top News
Pendeln um die 24.500-Punkte-Marke: DAX nähert sich seinem Juli-Rekordhoch nur schleppend Pendeln um die 24.500-Punkte-Marke: DAX nähert sich seinem Juli-Rekordhoch nur schleppend
Heidelberg Materials-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Buy Heidelberg Materials-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Buy
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax nähert sich mühsam dem Rekordhoch

03.10.25 10:18 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.457,7 PKT 35,1 PKT 0,14%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat sich am Tag der Deutschen Einheit nur zögerlich Richtung Rekord vorgewagt. Nachdem der deutsche Leitindex zu Handelsbeginn am Freitag zunächst die Charthürde von 24.500 Punkten überwunden hatte, verließ die Anleger schnell wieder der Mut. Das Börsenbarometer rutschte unter diese Schwelle und stand zuletzt noch 0,26 Prozent im Plus bei 24.487 Punkten. Die aktuelle Bestmarke vom Juli in Höhe von 24.639 Punkten liegt aber noch in Reichweite.

Wer­bung

Der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Unternehmen stieg um 1,29 Prozent auf 31.131, Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,26 Prozent bergauf.

In den Vereinigten Staaten hatten der S&P 500 und die Nasdaq-Indizes (NASDAQ 100) am Donnerstag weitere Bestmarken erreicht, auch wenn der Shutdown der Regierung anhält. Eine Folge dieses teilweisen Stillstands der Regierungsgeschäfte seit Anfang Oktober ist auch, dass der für Freitag angesetzte Arbeitsmarktbericht für September wohl ausbleiben wird. Bis zu einer politischen Einigung auf einen Übergangshaushalt werden nämlich auch keine Daten von Regierungsbehörden veröffentlicht.

Dass der US-Aktienmarkt aktuell dem Shutdown trotzt, hängt zum einen mit der Aussicht auf eine weitere Lockerung der Geldpolitik in der größten Volkswirtschaft der Welt zusammen. An den Märkten gilt es als nahezu sicher, dass die US-Notenbank Fed Ende Oktober ein weiteres Mal die Leitzinsen senkt, um den schwächelnden Arbeitsmarkt anzukurbeln. Zum anderen präsentiert sich die US-Wirtschaft derzeit ungeachtet der Probleme am Jobmarkt und der Zollturbulenzen noch recht robust, sodass die Aussichten für die bald beginnende Berichtssaison der US-Unternehmen gut sind.

Wer­bung

Mit Blick auf einzelne Sektoren blieben Stahlwerte europaweit und auch hierzulande gefragt. Analyst Tristan Gresser von der Investmentbank Exane BNP Paribas sorgte mit einem optimistischen Branchenkommentar für weiteren Auftrieb. Chinesische Stahlimporte hätten zwar ein Rekordhoch erreicht, die europäische Produktion liege am 25-Jahres-Tief und US-Zölle belasteten. Aber er wolle nicht schwarzmalen - alles andere als das, so Gresser. Denn mit ihrem protektionistischen Aktionsplan ändere die Europäische Union gerade die Spielregeln. Er geht daher "all in" im Bereich Karbonstahl.

Bei Salzgitter drehte Gresser sein negatives "Underperform"-Votum in ein "Outperform". Damit erklommen die Aktien einen weiteren Höchststand seit gut zwei Jahren. Zuletzt zogen die Anteilsscheine als klarer Spitzenreiter im Nebenwerte-Index SDAX um 9,4 Prozent an. thyssenkrupp hatten im MDax mit plus 4 Prozent die Nase vorn.

Die Aktien von Nemetschek (Nemetschek SE) profitierten mit plus drei Prozent von einer Kaufempfehlung der Privatbank Berenberg. Analyst Nay Soe Naing wird optimistisch für die Anbieter von Bausoftware. Künstliche Intelligenz sei ihr "Freund, kein Gegner". Das deutsche Milliardenprogramm biete enormes Potenzial für die Branche - wenn auch eher langfristig./la/nas

Mehr zum Thema DAX 40

11:38Pendeln um die 24.500-Punkte-Marke: DAX nähert sich seinem Juli-Rekordhoch nur schleppend
11:00Marktidee des Tages: Diesen Wert sollten Sie heute im Blick haben!
11:00Marktidee des Tages: Diesen Wert sollten Sie heute im Blick haben!
11:00Marktidee des Tages: Diesen Wert sollten Sie heute im Blick haben!
10:18ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax nähert sich mühsam dem Rekordhoch
10:01MÄRKTE EUROPA/Gewinnserie im DAX dauert an
09:45Marktüberblick: Starten Sie gut informiert in den Handelstag
09:45Marktüberblick: Starten Sie gut informiert in den Handelstag
mehr