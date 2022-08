Zalando-Aktie: Konsumflaute belastet Umsatz und Ergebnis - Co-CEO hält an Zielen für 2025 fest

Aktien in diesem Artikel Zalando 27,64 EUR

Verantwortlich dafür waren eine schwächere Konsumlaune, Inflationsdruck und einzelne Lieferengpässe, wie das Unternehmen am Donnerstag in Berlin mitteilte. Der Umsatz sank um vier Prozent auf 2,6 Milliarden Euro, das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) rutschte auf 77,4 Millionen Euro ab, nachdem ein Jahr zuvor noch gut 184 Millionen Euro erzielt wurden. Unter dem Strich verblieben 14 Millionen Euro als Gewinn und damit ein Bruchteil der im Vorjahr erreichten 120,4 Millionen Euro. Die Zahlen fielen noch schlechter aus als Analysten erwartet hatten.

Zalando hatte bereits Ende Juni die Prognose gesenkt und erklärt, die Zahlen zum zweiten Quartal lägen unter den Markterwartungen. Den gesenkten Ausblick bestätigte das Unternehmen. Für das zweite Halbjahr erwartet Zalando eine Rückkehr zu Wachstum sowie eine höhere Profitabilität. Der Online-Modehändler hatte im vergangenen Jahr stark von der Corona-Krise profitiert.

Zalando-Aktie: Co-CEO hält an Zielen für 2025 fest

Zalando hält trotz der Delle im laufenden Jahr an den Langfristzielen für 2025 fest. Der Berliner Online-Marktplatz für Mode will demzufolge weiterhin 2025 unter anderem ein Bruttowarenvolumen (GMV) von mehr als 30 Milliarden Euro und einen Umsatz von etwa 20 Milliarden Euro erreichen.

"Wir halten an den Zielen fest", sagte Zalando-Co-CEO Robert Gentz in der Medien-Telefonkonferenz. Wie sich die einzelnen Parameter in den kommenden drei Jahren entwickeln, müsse man im Einzelnen sehen.

FRANKFURT (dpa-AFX) / (Dow Jones)

