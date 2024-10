LANXESS-Aktie: Insider hat nun mehr Anteile im Depot

Insiderdeal

Bewegung bei LANXESS: So änderte ein Insider sein Portfolio.

Zu Insidertrades kam es am 04.10.2024 bei LANXESS. Der Handel wurde am 08.10.2024 gemeldet. Im Portfolio von LANXESS-Aufsichtsrat Müller, Dr. Hans-Joachim kam es am 04.10.2024 zu Bewegung. Die Führungskraft kaufte 14 Aktien zu jeweils 29,11 EUR hinzu. Bis zum Handelsende ging es für das LANXESS-Papier aufwärts. Im FSE-Handel verteuerte es sich um 2,70 Prozent auf 29,06 EUR.

Die LANXESS-Aktie stand am Tag der offiziellen BaFin-News in der FSE-Sitzung schließlich 1,20 Prozent im Minus bei 28,28 EUR. An diesem Tag wechselten summa summarum 227 LANXESS-Aktien den Besitzer. LANXESS ist derzeit am Markt 2,51 Mrd. Euro wert. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 86.346.304 Aktien.

Schon am 04.10.2024 stellte Müller, Dr. Hans-Joachim Anteile zum Kauf. Müller, Dr. Hans-Joachim hatte sein Portfolio um 331 Anteile zu jeweils 29,08 EUR ausgebaut.

Redaktion finanzen.net