Elon Musks Boring Company baut Personenloop in Las Vegas

Das Tunnelbau-Unternehmen von Tesla -Chef Elon Musk gewann jüngst den Auftrag ein Personentransportsystem für das Las Vegas Convention Center zu bauen. Der Auftrag dafür ging von der Las Vegas Messe- und Besucherbehörde (LVCVA) aus, die die Ausschreibung für das Projekt ins Leben gerufen hatte. Das endgültige Go durch den Messevorstand muss jedoch noch erteilt werden, voraussichtlich wird dies im Juni geschehen. Die Abstimmung über den Vertrag erfolgt nach der Vorlage konkreter Pläne durch die Boring Company.

Die Boring Company stach die Mitbewerber durch ihr kostengünstiges Angebot aus. Der geplante Loop solle zwischen 35 und 55 Millionen US-Dollar kosten und sei damit das weitaus günstigste Angebot gewesen. Auch die Idee, die Besucher unterirdisch zu transportieren hatte die Behörde überzeugt. Denn auf diese Weise werde die Oberfläche nicht durch den Bau beeinträchtigt und das tägliche Geschäft der Messe könnte wie gewohnt ablaufen wie Steve Hill, Präsident der LVCVA, laut The Verge sagte.

Das Messegelände erstreckt sich über eine Fläche von 3,2 Millionen Quadratfuß und verfügt über verschiedene Ausstellungshallen. Da das Convention Center gerade noch erweitert wird, um von einem zum andere Ende ca. 3,2 km zu fassen, sahen sich die Betreiber nach einem neuen Besuchertransportsystem um. Den Plänen der Boring Company zufolge werde ein unterirdischer Loop gebaut,in dem Personen mithilfe von elektrischen Fahrzeugen schnell von einer Halle zur nächsten transportiert werden können. Der Transport solle dabei für die Besucher kostenlos sein. Wie viele Haltestationen gebaut werden sollen, wurde noch nicht bekannt. Auch welche Art von Fahrzeugen genutzt werden sollen wird erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben, jedoch schloss Hill auch Tesla-Modelle nicht aus, wie Electrek berichtet.

Die Betreiber der Las Vegas-Messe hoffen darauf, erste Besucher im Jahr 2021, pünktlich zur Consumer Electronics Show, der weltweit größten Messe für Unterhaltungselektronik, mit dem neuen Loop transportieren zu können. Auch die Erweiterung des Convention Centers soll bis dahin abgeschlossen werden. The Boring Company-Gründer Elon Musk hatte über Twitter einen weit ambitionierteren Plan. So twitterte er, dass er hoffe, das Tunnelsystem schon Ende diesen Jahres in Betrieb nehmen zu können.

Looking forward to building a Boring Company tunnel in Vegas. Assuming to be operational by end of year! https://t.co/cSSO4SJ140