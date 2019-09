Disney veröffentlicht Trailer: Das erwartet Kunden beim Netflix-Konkurrenten Disney+

• Trailer während Emmy-Verleihung erstmals ausgestrahlt• Start von Disney+ in einigen Ländern ab November• niederländische Vorab-Tester berichten von Bonusmaterial

Perfekt terminiert hat Disney die Veröffentlichung des Trailers zum Disney+-Angebot. Während der Emmy-Verleihung vor einigen Tagen zeigte Disney diesen erstmals, zur Primetime der Film- und Serienliebhaber sozusagen. Was der Trailer zeigt, klingt vielversprechend. Genauso wie das, was Vorab-Tester aus den Niederlanden zu berichten wissen.

Disney, Pixar, Lucasfilm, Marvel & Co.

Im Disney+-Trailer holt das Medienunternehmen seine zukünftigen Abonnenten direkt ab. Mit epischer Musik hinterlegt zeigt es Szenen aus dort dann verfügbaren Filmen. "Something is happening, something exciting", lässt der Trailer die gezeigten Figuren erzählen. "What’s next?", fragt dann Wildschwein Pumba aus "Der König der Löwen". "The future", antwortet Erdmännchen Timon und Homer Simpson freut sich darüber. Ein klarer Angriff von Disney auf die Konkurrenten Netflix, Amazon Prime Video oder Hulu.

Im Trailer sind außerdem Ausschnitte von "Star Wars", "Merida", "Die Eiskönigin", "High School Musical", "Die Muppets" und viele mehr zu sehen. Damit scheint Disney+ sein breites Angebot zeigen zu wollen, das Filme aus den Häusern Disney, Pixar, Lucasfilm, Marvel, 20th Century Fox und National Geographic und weitere Inhalte umfasst.

Disney+ ab November in einigen Ländern verfügbar

Es ist nicht mehr lange hin, bis der Streaming-Dienst startet. In den USA und Kanada können Nutzer ab dem 12. November via Disney+ Filme und Serien streamen, in Australien und Neuseeland startet der Dienst am 19. November.

In den USA kostet ein Disney+-Abo übrigens 6,99 US-Dollar im Monat, wer direkt ein Jahresabo abschließt, zahlt 69 US-Dollar. Damit positioniert sich Disney+ preislich deutlich unterhalb von Netflix. Der "alteingesessene" Streaming-Anbieter verlangt von seinen US-amerikanischen Kunden seit der letzten Preissteigerung im Januar 13 US-Dollar im Monat. Wann Disney+ in Deutschland startet, wurde bisher nicht genau festgelegt, Gerüchten zufolge soll der Dienst aber im Frühjahr des nächsten Jahres kommen und preislich um die 7 Euro monatlich beziehungsweise 70 Euro jährlich betragen.

Bonusmaterial und gestrichene Szenen

Was Disney+ außerdem von der Konkurrenz abhebt, sind Zusatzinhalte, die normalerweise nur auf DVDs mit Bonusmaterial enthalten sind. Wie niederländische Disney+-Nutzer berichten - dort dürfen einige den Dienst bereits kostenlos testen - gibt es zu einigen Veröffentlichungen zusätzliche gestrichene Szenen und weiteres Bonusmaterial wie Reportagen oder Ähnliches zu sehen.

Eines ist klar: Netflix muss sich warm anziehen, wenn Disney+ global startet. Denn der Konkurrent wartet mit vielen beliebten Inhalten auf, die vor allem auch für Familien interessant sind. Mit dem Eintritt Disneys in die Video-on-Demand-Welt dürften die Streaming Wars offiziell eröffnet werden.

