Carrefour-Aktie: Carrefour mit höherem Umsatz und Gewinn - Dividende soll erhöht werden

So stiegen die Erlöse 2021 insgesamt von 78,6 Milliarden auf 81,2 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Boulogne-Billancourt mitteilte. Auf vergleichbarer Fläche lag das Plus bei 2,3 Prozent. In Lateinamerika erzielte Carrefour ein überdurchschnittliches Wachstum von 9,3 Prozent.

Das bereinigte operative Ergebnis lag mit rund 2,3 Milliarden leicht über dem Vorjahreswert von knapp 2,2 Milliarden Euro. Bereinigt um Währungseffekte lag das Plus bei 7,7 Prozent. Dabei konnte sich der Handelskonzern insbesondere im Heimatmarkt deutlich verbessern. Unter dem Strich verblieb ein Nettogewinn von 1,1 Milliarden, nach 641 Millionen Euro im Vorjahr. Den Aktionären will Carrefour eine höhere Dividende von 0,52 Euro je Aktie zahlen, vier Cent mehr als im Vorjahr. Zudem kündigte das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 750 Millionen Euro an.

/nas/he

BOULOGNE-BILLANCOURT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Carrefour S.A. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Carrefour S.A. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Carrefour S.A.

Bildquellen: Carrefour