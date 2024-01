ARK Invest-ETFs auch bald hierzulande handelbar? Cathie Wood startet in Europa durch

Leiter für DACH-Region

Der US-amerikanische ETF-Markt gilt als gesättigt, doch in Europa sieht Cathie Wood offenbar noch Potential. Deshalb will die Star-Investorin ihre börsengehandelten Indexfonds nun schon bald auch auf dem Alten Kontinent lancieren.

Während der US-amerikanische ETF-Markt als gesättigt gilt und die Anbieter dort einen harten Preiskampf ausfechten, wittert ARK Invest-Chefin Cathie Wood große Chancen in Europa. Aus diesem Grund hat sie bereits im September 2023 einen Brückenkopf errichtet, indem sie Rize ETF übernommen hat. Der britische Fondsanbieter ist mit einer Vermögensbasis von rund 450 Millionen US-Dollar eher klein - zum Vergleich: ARK Investment Management selbst verwaltete zur gleichen Zeit Kundengelder im Wert von rund 25 Milliarden US-Dollar - doch sieht Wood in ihm ein geeignetes Sprungbrett für ihre ambitionierten Europa-Pläne. Denn gerade für Themen-ETFs, wie sie Rize anbietet, erhofft sie sich viel Luft nach oben.

Generell setzt man laut "finews.ch" bei ARK (Active Research Knowledge) darauf, dass insbesondere junge Anleger, die mittels Apps investieren, die Nachfrage nach ETFs in Europa antreiben werden. Schließlich gelten solche Indexfonds dank ihrer relativ günstigen Gebühren und hohen Liquidität als ideale digitale Anlageinstrumente.

Leiter für deutschsprachige Region ernannt

Inzwischen ist die Marke Rize verschwunden und der britische Asset Manager wurde in ARK Invest Europe umfirmiert. Als europäische Tochter der US-amerikanischen Fondsfirma ARK Investment Management soll er die ARK-ETFs in Europa lancieren. Wie ARK in einer Pressemitteilung bekannt gab, wurde auch schon ein neuer Verantwortlicher für den deutschsprachigen Raum ernannt. Es handele sich hierbei um Florian Berberich, der zuvor bei Rize ETF stellvertretender Direktor für Deutschland, Österreich und die Schweiz (Associate Director DACH) war.

Die Position des "Head of German Speaking Sales" wurde für Berberich extra neu geschaffen. Damit wolle ARK Invest Europe ihre Vertriebsstrategie und ihr Geschäft im deutschsprachigen Europa ausbauen. Dies sei vor allem wichtig mit Blick auf die bevorstehende Einführung der ARK-ETFs am europäischen Markt. Berberich soll nun den Markteintritt der bei US-Anlegern beliebten Technologie-ETFs in Europa mit vorbereiten.

So sieht Berberich die "Einführung unserer innovativen aktiven ETFs und [die] Erweiterung unserer nachhaltigen ETF-Palette", als seine unmittelbar anstehende Aufgabe für 2024. Und der Gesamtvertriebschef von ARK, James Thomas, kommentierte Berberichs Beförderung wie folgt: "Florians Ernennung gibt einen wichtigen Impuls für unser Engagement im deutschsprachigen Europa und wird den Ausbau unserer europäischen Plattform deutlich beschleunigen."

ARK fokussiert sich auf Tech-Sektor

Cathie Wood wurde zeitweilig als "beste Investorin der Welt" gehandelt und sogar häufig in einem Atemzug mit Starinvestor Warren Buffett genannt. Ihre Investmentboutique ARK setzt insbesondere auf Aktien aus dem Tech-Sektor und erlangte große Aufmerksamkeit, weil sie schon sehr frühzeitig in so erfolgreiche Tech-Unternehmen wie den E-Autohersteller Tesla investierte. In Zeiten niedriger Zinsen war die Kult-Investorin mit ihrer Strategie äußerst erfolgreich, doch inzwischen hat sich das Umfeld geändert, weshalb in jüngster Zeit einige Wetten von Wood nicht aufgegangen sind.

Dennoch hält Wood an ihrer Strategie fest, in Unternehmen zu investieren, die ihrer Meinung nach das Potential haben, die Welt zu verändern. "Ich denke die Geschichte hat uns gelehrt, nicht gegen Innovationen zu wetten", erklärte die als visionär geltende Wood einst gegenüber Investoren.

