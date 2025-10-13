Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group verteuert sich am Montagvormittag

Lenovo Group im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Lenovo Group. Zuletzt konnte die Aktie von Lenovo Group zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 0,6 Prozent auf 1,29 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lenovo Group nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 09:15 Uhr 0,6 Prozent auf 1,29 EUR. Bei 1,29 EUR erreichte die Lenovo Group-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,28 EUR. Von der Lenovo Group-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 25.485 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,68 EUR erreichte der Titel am 21.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lenovo Group-Aktie 30,18 Prozent zulegen. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,83 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Lenovo Group-Aktie damit 55,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Lenovo Group-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,390 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,058 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Lenovo Group am 13.08.2025. Es stand ein EPS von 0,32 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lenovo Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,16 HKD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 146,97 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 120,76 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Lenovo Group wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,129 USD je Lenovo Group-Aktie belaufen.

