Kurs der Lenovo Group

Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group gibt am Montagnachmittag ab

06.10.25 16:10 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Lenovo Group. Die Lenovo Group-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 1,26 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lenovo Group Ltd.
1,26 EUR -0,02 EUR -1,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:47 Uhr rutschte die Lenovo Group-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 1,4 Prozent auf 1,26 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Lenovo Group-Aktie bis auf 1,25 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,26 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 61.329 Lenovo Group-Aktien umgesetzt.

Am 21.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,68 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lenovo Group-Aktie somit 25,26 Prozent niedriger. Bei 0,83 EUR fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,79 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,390 HKD an Lenovo Group-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,058 USD.

Lenovo Group veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lenovo Group ein EPS von 0,16 HKD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Lenovo Group 146,97 Mrd. HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 120,76 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,129 USD je Lenovo Group-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

DatumMeistgelesen
Analysen zu Lenovo Group Ltd.

DatumRatingAnalyst
05.09.2012Lenovo Group overweightMorgan Stanley
17.08.2012Lenovo Group buyCitigroup Corp.
22.06.2012Lenovo Group neutralNomura
03.05.2012Motorola Mobility equal-weightBarclays Capital
07.02.2012Lenovo Group neutralNomura
DatumRatingAnalyst
05.09.2012Lenovo Group overweightMorgan Stanley
17.08.2012Lenovo Group buyCitigroup Corp.
09.01.2012Lenovo Group overweightHSBC
20.10.2011Lenovo Group kaufenAsia Investor
28.09.2011Lenovo Group outperformMacquarie Research
DatumRatingAnalyst
22.06.2012Lenovo Group neutralNomura
03.05.2012Motorola Mobility equal-weightBarclays Capital
07.02.2012Lenovo Group neutralNomura
31.01.2012Motorola Mobility neutralNomura
19.08.2011Motorola Mobility performOppenheimer & Co. Inc.
DatumRatingAnalyst
06.02.2012Motorola Mobility sellSociété Générale Group S.A. (SG)
31.10.2011Motorola Mobility sellSociété Générale Group S.A. (SG)
17.08.2011Motorola Mobility underperformRaymond James Financial, Inc.
19.01.2011Motorola Mobility sellSociété Générale Group S.A. (SG)
07.02.2008Lenovo Finger wegAsia Investor

