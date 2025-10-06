Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group gibt am Montagnachmittag ab
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Lenovo Group. Die Lenovo Group-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 1,26 EUR.
Um 15:47 Uhr rutschte die Lenovo Group-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 1,4 Prozent auf 1,26 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Lenovo Group-Aktie bis auf 1,25 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,26 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 61.329 Lenovo Group-Aktien umgesetzt.
Am 21.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,68 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lenovo Group-Aktie somit 25,26 Prozent niedriger. Bei 0,83 EUR fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,79 Prozent.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,390 HKD an Lenovo Group-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,058 USD.
Lenovo Group veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lenovo Group ein EPS von 0,16 HKD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Lenovo Group 146,97 Mrd. HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 120,76 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,129 USD je Lenovo Group-Aktie.
Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt
Hang Seng-Titel Lenovo Group-Aktie: Über diese Dividende können sich Lenovo Group-Anleger freuen
Lenovo hält trotz US-Importzöllen an Produktion in China fest - Lenovo-Aktie tiefer
