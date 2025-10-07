Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group am Dienstagvormittag billiger

Kursentwicklung

Die Aktie von Lenovo Group gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Lenovo Group-Aktie gab im Frankfurt-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 1,26 EUR nach.

Die Lenovo Group-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 09:15 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 1,26 EUR. Bei 1,26 EUR markierte die Lenovo Group-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 1,28 EUR. Von der Lenovo Group-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.100 Stück gehandelt.

Am 21.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,68 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,83 EUR am 09.04.2025. Abschläge von 34,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Lenovo Group-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,390 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,058 USD aus.

Am 13.08.2025 äußerte sich Lenovo Group zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,16 HKD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Lenovo Group mit einem Umsatz von insgesamt 146,97 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 120,76 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 21,70 Prozent gesteigert.

Lenovo Group wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,129 USD je Lenovo Group-Aktie.

