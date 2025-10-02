Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group am Mittag gefragt

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Lenovo Group. Das Papier von Lenovo Group konnte zuletzt klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 0,9 Prozent auf 1,28 EUR.

Die Lenovo Group-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 12:02 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 1,28 EUR. In der Spitze gewann die Lenovo Group-Aktie bis auf 1,29 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,29 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.000 Lenovo Group-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 21.02.2025 auf bis zu 1,68 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 31,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 0,83 EUR fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,058 USD. Im Vorjahr hatte Lenovo Group 0,390 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 13.08.2025 hat Lenovo Group in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,16 HKD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,70 Prozent auf 146,97 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 120,76 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Lenovo Group am 30.10.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,129 USD je Aktie in den Lenovo Group-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lenovo Group-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Hang Seng-Titel Lenovo Group-Aktie: Über diese Dividende können sich Lenovo Group-Anleger freuen

Lenovo hält trotz US-Importzöllen an Produktion in China fest - Lenovo-Aktie tiefer