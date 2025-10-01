Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group am Mittwochvormittag nahezu unbewegt
Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Lenovo Group. Mit einem Wert von 1,27 EUR bewegte sich die Lenovo Group-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Werte in diesem Artikel
Anleger zeigten sich um 09:15 Uhr bei der Lenovo Group-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Frankfurt-Handel nahezu unverändert bei 1,27 EUR. Der Kurs der Lenovo Group-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1,27 EUR zu. Das Tagestief markierte die Lenovo Group-Aktie bei 1,27 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 1,27 EUR.
Am 21.02.2025 markierte das Papier bei 1,68 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 32,85 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 0,83 EUR. Der aktuelle Kurs der Lenovo Group-Aktie ist somit 34,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten gehen davon aus, dass Lenovo Group-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,058 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lenovo Group 0,390 HKD aus.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lenovo Group am 13.08.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,32 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lenovo Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,16 HKD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 146,97 Mrd. HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 120,76 Mrd. HKD umgesetzt worden waren.
Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Lenovo Group am 30.10.2025 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Lenovo Group im Jahr 2026 0,129 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Lenovo Group-Aktie
Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt
Hang Seng-Titel Lenovo Group-Aktie: Über diese Dividende können sich Lenovo Group-Anleger freuen
Lenovo hält trotz US-Importzöllen an Produktion in China fest - Lenovo-Aktie tiefer
Ausgewählte Hebelprodukte auf Lenovo Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lenovo Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com
Nachrichten zu Lenovo Group Ltd.
Analysen zu Lenovo Group Ltd.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.09.2012
|Lenovo Group overweight
|Morgan Stanley
|17.08.2012
|Lenovo Group buy
|Citigroup Corp.
|22.06.2012
|Lenovo Group neutral
|Nomura
|03.05.2012
|Motorola Mobility equal-weight
|Barclays Capital
|07.02.2012
|Lenovo Group neutral
|Nomura
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.09.2012
|Lenovo Group overweight
|Morgan Stanley
|17.08.2012
|Lenovo Group buy
|Citigroup Corp.
|09.01.2012
|Lenovo Group overweight
|HSBC
|20.10.2011
|Lenovo Group kaufen
|Asia Investor
|28.09.2011
|Lenovo Group outperform
|Macquarie Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.06.2012
|Lenovo Group neutral
|Nomura
|03.05.2012
|Motorola Mobility equal-weight
|Barclays Capital
|07.02.2012
|Lenovo Group neutral
|Nomura
|31.01.2012
|Motorola Mobility neutral
|Nomura
|19.08.2011
|Motorola Mobility perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.02.2012
|Motorola Mobility sell
|Société Générale Group S.A. (SG)
|31.10.2011
|Motorola Mobility sell
|Société Générale Group S.A. (SG)
|17.08.2011
|Motorola Mobility underperform
|Raymond James Financial, Inc.
|19.01.2011
|Motorola Mobility sell
|Société Générale Group S.A. (SG)
|07.02.2008
|Lenovo Finger weg
|Asia Investor
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lenovo Group Ltd. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen