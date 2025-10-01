Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group am Mittwochvormittag nahezu unbewegt

Lenovo Group im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Lenovo Group. Mit einem Wert von 1,27 EUR bewegte sich die Lenovo Group-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 09:15 Uhr bei der Lenovo Group-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Frankfurt-Handel nahezu unverändert bei 1,27 EUR. Der Kurs der Lenovo Group-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1,27 EUR zu. Das Tagestief markierte die Lenovo Group-Aktie bei 1,27 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 1,27 EUR.

Am 21.02.2025 markierte das Papier bei 1,68 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 32,85 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 0,83 EUR. Der aktuelle Kurs der Lenovo Group-Aktie ist somit 34,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Lenovo Group-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,058 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lenovo Group 0,390 HKD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lenovo Group am 13.08.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,32 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lenovo Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,16 HKD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 146,97 Mrd. HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 120,76 Mrd. HKD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Lenovo Group am 30.10.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Lenovo Group im Jahr 2026 0,129 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

