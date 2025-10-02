BASF wird geplante Aktienrückkäufe eventuell vorziehen
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--BASF wird die zwischen 2027 und 2028 angekündigten Aktienrückkäufe im Gesamtvolumen von 4 Milliarden Euro möglicherweise früher beginnen. Dies sei abhängig von einer strategischen Entscheidung im Coatings-Geschäft mit Fahrzeugserienlacke, Autoreparaturlacke und Oberflächentechnik, die der Chemieriese noch für das laufende Quartal in Aussicht stellte.
"Unsere erfolgreichen Portfoliomaßnahmen werden es uns ermöglichen, unsere Bilanz zu stärken und Aktienrückkäufe möglicherweise zu beschleunigen", sagte Finanzchef Dirk Elvermann bei einem Kapitalmarktupdate in Antwerpen. Er führte dazu die Einnahmen aus den Verkäufen der Bautenanstrichmittel sowie des Geschäfts mit Food and Health Performance Ingredients an.
Zunächst nicht länger erwogen wird unterdessen ein Verkauf des vor zwei Jahren ausgegliederten Geschäfts mit Auto-Abgaskatalysatoren. Hier sieht sich BASF nach einer Prüfung als bester Eigentümer.
BASF bestätigte unterdessen die im vergangenen Jahr gesetzten mittelfristigen Finanzziele bis 2028. So soll das bereinigte EBITDA bis dahin auf 10 bis 12 Milliarden Euro steigen - nach 7,9 Milliarden Euro 2024. "Die vergangenen 12 Monate haben gezeigt, dass wir mit unserer neuen Strategie die richtigen Themen anpacken", sagte BASF-Vorstandschef Markus Kamieth. "Wir machen gute Fortschritte bei der Umsetzung und sind zuversichtlich, unsere finanziellen Ziele für 2028 zu erreichen."
Deutlich günstiger als geplant wird der Bau des neuen chinesischen Verbundstandortes Zhanjiang, wo die meisten Anlagen noch in diesem Jahr in Betrieb gehen sollen. Die Investitionen bis 2028 dort fallen mit 8,7 Milliarden Euro um 1,3 Milliarden geringer aus als zunächst vorgesehen, sagte Finanzchef Elvermann.
BASF will mit dem komplett eigenständig geführten Standort, die in der wirtschaftsstarken Provinz Guangdong liegt, vom Wachstum des chinesischen Chemiemarktes profitieren. Inzwischen gibt es jedoch erhebliche Überkapazitäten auf dem dortigen Markt.
Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com
DJG/rio/kla
(END) Dow Jones Newswires
October 02, 2025 03:15 ET (07:15 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu BASF
Analysen zu BASF
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.10.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.2025
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.2025
|BASF Neutral
|UBS AG
|24.09.2025
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.2025
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.2025
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.2025
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|13.08.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|BASF Neutral
|UBS AG
|23.09.2025
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2025
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.2025
|BASF Hold
|Warburg Research
|15.09.2025
|BASF Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.10.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.2025
|BASF Reduce
|Baader Bank
|25.06.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BASF nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen