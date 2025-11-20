BASF Aktie News: BASF tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BASF gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 42,74 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die BASF-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 42,74 EUR ab. Die BASF-Aktie sank bis auf 42,24 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,27 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 934.886 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,06 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BASF-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 37,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 12,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 2,25 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,25 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 44,90 EUR für die BASF-Aktie aus.

Am 29.10.2025 hat BASF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,32 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,96 Prozent auf 14,33 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 15,74 Mrd. EUR gelegen.

Am 27.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von BASF veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,64 EUR je BASF-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

DAX 40-Papier BASF-Aktie: Hätte sich ein BASF-Investment vor einem Jahr inzwischen rentiert?

BASF-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober

BASF-Aktie gefragt: Agrarsparte soll in Frankfurt an die Börse gehen