BASF Aktie News: BASF am Donnerstagmittag mit KursVerlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 42,68 EUR ab.
Die BASF-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 42,68 EUR. Die BASF-Aktie sank bis auf 42,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,27 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 527.600 BASF-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 55,06 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 37,40 EUR. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 12,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 2,25 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,25 EUR je BASF-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 44,90 EUR an.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte BASF am 29.10.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,19 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,32 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 14,33 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,74 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 27.02.2026 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass BASF einen Gewinn von 2,64 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Analysen zu BASF
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|BASF Equal Weight
|Barclays Capital
|11.11.2025
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.2025
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.2025
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.2025
|BASF Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.11.2025
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.2025
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|30.10.2025
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|BASF Equal Weight
|Barclays Capital
|11.11.2025
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.2025
|BASF Neutral
|UBS AG
|29.10.2025
|BASF Neutral
|UBS AG
|29.10.2025
|BASF Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.2025
|BASF Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.10.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
