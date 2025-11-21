BASF Aktie News: BASF am Freitagvormittag schwächer
Die Aktie von BASF gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 42,68 EUR.
Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 42,68 EUR. In der Spitze büßte die BASF-Aktie bis auf 42,37 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 42,37 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 59.366 BASF-Aktien umgesetzt.
Bei 55,06 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 29,01 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BASF-Aktie 14,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im Vorjahr hatte BASF 2,25 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 44,90 EUR an.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte BASF am 29.10.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,19 EUR, nach 0,32 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,96 Prozent auf 14,33 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 15,74 Mrd. EUR umgesetzt.
Am 27.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,64 EUR je BASF-Aktie.
Analysen zu BASF
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|BASF Equal Weight
|Barclays Capital
|11.11.2025
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.2025
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.2025
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.2025
|BASF Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.11.2025
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.2025
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|30.10.2025
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|BASF Equal Weight
|Barclays Capital
|11.11.2025
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.2025
|BASF Neutral
|UBS AG
|29.10.2025
|BASF Neutral
|UBS AG
|29.10.2025
|BASF Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.2025
|BASF Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.10.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
