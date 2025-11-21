DAX23.079 -0,9%Est505.511 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,32 -6,7%Nas22.078 -2,2%Bitcoin72.662 -3,3%Euro1,1548 +0,2%Öl62,66 -0,8%Gold4.043 -0,8%
Kursentwicklung

BASF Aktie News: BASF am Freitagvormittag schwächer

21.11.25 09:22 Uhr
BASF Aktie News: BASF am Freitagvormittag schwächer

Die Aktie von BASF gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 42,68 EUR.

BASF
42,24 EUR -0,12 EUR -0,28%
Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 42,68 EUR. In der Spitze büßte die BASF-Aktie bis auf 42,37 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 42,37 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 59.366 BASF-Aktien umgesetzt.

Bei 55,06 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 29,01 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BASF-Aktie 14,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im Vorjahr hatte BASF 2,25 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 44,90 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte BASF am 29.10.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,19 EUR, nach 0,32 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,96 Prozent auf 14,33 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 15,74 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 27.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,64 EUR je BASF-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Analysen zu BASF

DatumRatingAnalyst
12.11.2025BASF Equal WeightBarclays Capital
11.11.2025BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
11.11.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
10.11.2025BASF BuyDeutsche Bank AG
06.11.2025BASF NeutralUBS AG
