DAX23.754 ±0,0%ESt505.503 -0,1%Top 10 Crypto15,53 -2,4%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin96.211 -1,3%Euro1,1746 +0,2%Öl67,28 -0,6%Gold3.806 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Wolfspeed A41JEH Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown droht: DAX stabil -- Lufthansa-Piloten vor Urabstimmung -- Continental sieht Chance auf DAX-Verbleib -- Tilray, PUMA, Clara Technologies, Rüstungsaktien, Etsy, Wolfspeed im Fokus
Top News
Lufthansa-Aktie gibt ab: Piloten stimmen für Streiks Lufthansa-Aktie gibt ab: Piloten stimmen für Streiks
ZertifikateAwards 2025/2026: Stimmen Sie ab und gewinnen Sie eine Reise nach Berlin! ZertifikateAwards 2025/2026: Stimmen Sie ab und gewinnen Sie eine Reise nach Berlin!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
So bewegt sich Lenovo Group

Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group reagiert am Mittag positiv

30.09.25 12:06 Uhr
Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group reagiert am Mittag positiv

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Lenovo Group. Die Aktionäre schickten das Papier von Lenovo Group nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 1,27 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lenovo Group Ltd.
1,27 EUR 0,01 EUR 0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:40 Uhr stieg die Lenovo Group-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 1,27 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Lenovo Group-Aktie bei 1,27 EUR. Bei 1,26 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via Frankfurt 12.813 Lenovo Group-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.02.2025 bei 1,68 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lenovo Group-Aktie 33,00 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 0,83 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Der derzeitige Kurs der Lenovo Group-Aktie liegt somit 51,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Lenovo Group-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,390 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,058 USD belaufen.

Lenovo Group veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,32 HKD. Im letzten Jahr hatte Lenovo Group einen Gewinn von 0,16 HKD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 146,97 Mrd. HKD, während im Vorjahreszeitraum 120,76 Mrd. HKD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Lenovo Group am 30.10.2025 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,129 USD je Aktie in den Lenovo Group-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lenovo Group-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Hang Seng-Titel Lenovo Group-Aktie: Über diese Dividende können sich Lenovo Group-Anleger freuen

Lenovo hält trotz US-Importzöllen an Produktion in China fest - Lenovo-Aktie tiefer

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lenovo Group

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lenovo Group

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lenovo Group Ltd.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Lenovo Group Ltd.

DatumRatingAnalyst
05.09.2012Lenovo Group overweightMorgan Stanley
17.08.2012Lenovo Group buyCitigroup Corp.
22.06.2012Lenovo Group neutralNomura
03.05.2012Motorola Mobility equal-weightBarclays Capital
07.02.2012Lenovo Group neutralNomura
DatumRatingAnalyst
05.09.2012Lenovo Group overweightMorgan Stanley
17.08.2012Lenovo Group buyCitigroup Corp.
09.01.2012Lenovo Group overweightHSBC
20.10.2011Lenovo Group kaufenAsia Investor
28.09.2011Lenovo Group outperformMacquarie Research
DatumRatingAnalyst
22.06.2012Lenovo Group neutralNomura
03.05.2012Motorola Mobility equal-weightBarclays Capital
07.02.2012Lenovo Group neutralNomura
31.01.2012Motorola Mobility neutralNomura
19.08.2011Motorola Mobility performOppenheimer & Co. Inc.
DatumRatingAnalyst
06.02.2012Motorola Mobility sellSociété Générale Group S.A. (SG)
31.10.2011Motorola Mobility sellSociété Générale Group S.A. (SG)
17.08.2011Motorola Mobility underperformRaymond James Financial, Inc.
19.01.2011Motorola Mobility sellSociété Générale Group S.A. (SG)
07.02.2008Lenovo Finger wegAsia Investor

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lenovo Group Ltd. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen