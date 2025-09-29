Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group reagiert am Mittag positiv

So bewegt sich Lenovo Group

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Lenovo Group. Die Aktionäre schickten das Papier von Lenovo Group nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 1,27 EUR.

Um 11:40 Uhr stieg die Lenovo Group-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 1,27 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Lenovo Group-Aktie bei 1,27 EUR. Bei 1,26 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via Frankfurt 12.813 Lenovo Group-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.02.2025 bei 1,68 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lenovo Group-Aktie 33,00 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 0,83 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Der derzeitige Kurs der Lenovo Group-Aktie liegt somit 51,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Lenovo Group-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,390 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,058 USD belaufen.

Lenovo Group veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,32 HKD. Im letzten Jahr hatte Lenovo Group einen Gewinn von 0,16 HKD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 146,97 Mrd. HKD, während im Vorjahreszeitraum 120,76 Mrd. HKD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Lenovo Group am 30.10.2025 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,129 USD je Aktie in den Lenovo Group-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lenovo Group-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Hang Seng-Titel Lenovo Group-Aktie: Über diese Dividende können sich Lenovo Group-Anleger freuen

Lenovo hält trotz US-Importzöllen an Produktion in China fest - Lenovo-Aktie tiefer