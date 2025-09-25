Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group am Mittag mit Verlusten

Kursverlauf

Die Aktie von Lenovo Group gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Lenovo Group befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 0,4 Prozent auf 1,27 EUR ab.

Das Papier von Lenovo Group befand sich um 11:43 Uhr im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 0,4 Prozent auf 1,27 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Lenovo Group-Aktie bis auf 1,26 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,27 EUR. Der Tagesumsatz der Lenovo Group-Aktie belief sich zuletzt auf 397 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,68 EUR erreichte der Titel am 21.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lenovo Group-Aktie 33,16 Prozent zulegen. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,83 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,058 USD. Im Vorjahr hatte Lenovo Group 0,390 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Lenovo Group gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,32 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lenovo Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,16 HKD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 146,97 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 120,76 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Lenovo Group am 30.10.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,129 USD je Lenovo Group-Aktie.

