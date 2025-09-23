DAX23.684 +0,3%ESt505.473 ±0,0%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow46.352 +0,1%Nas22.567 ±-0,0%Bitcoin96.435 +1,7%Euro1,1739 -0,7%Öl68,57 +1,2%Gold3.755 -0,2%
Aktienentwicklung

Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group am Nachmittag auf grünem Terrain

24.09.25 16:09 Uhr
Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group am Nachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Lenovo Group gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Lenovo Group-Aktie konnte zuletzt im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 1,32 EUR.

Die Lenovo Group-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 16:04 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,5 Prozent auf 1,32 EUR. Bei 1,32 EUR erreichte die Lenovo Group-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 1,32 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.200 Lenovo Group-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,68 EUR) erklomm das Papier am 21.02.2025. Gewinne von 27,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 0,83 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 36,68 Prozent würde die Lenovo Group-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 0,390 HKD an Lenovo Group-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,058 USD aus.

Am 13.08.2025 hat Lenovo Group die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,16 HKD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 146,97 Mrd. HKD umgesetzt, gegenüber 120,76 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,129 USD je Lenovo Group-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

