Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group am Mittag mit kaum veränderter Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Lenovo Group. Kaum Ausschläge verzeichnete die Lenovo Group-Aktie im Frankfurt-Handel und tendierte zuletzt bei 1,30 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:36 Uhr bei der Lenovo Group-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Frankfurt bei 1,30 EUR. Der Kurs der Lenovo Group-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1,31 EUR zu. Bei 1,29 EUR markierte die Lenovo Group-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,31 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 11.874 Lenovo Group-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 1,68 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.02.2025). Der derzeitige Kurs der Lenovo Group-Aktie liegt somit 22,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (0,83 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lenovo Group-Aktie derzeit noch 35,83 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 0,390 HKD an Lenovo Group-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,058 USD aus.

Am 13.08.2025 legte Lenovo Group die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,16 HKD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lenovo Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 146,97 Mrd. HKD. Im Vorjahresviertel waren 120,76 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Am 30.10.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Lenovo Group-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,129 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lenovo Group-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Hang Seng-Titel Lenovo Group-Aktie: Über diese Dividende können sich Lenovo Group-Anleger freuen

Lenovo hält trotz US-Importzöllen an Produktion in China fest - Lenovo-Aktie tiefer