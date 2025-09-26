Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group am Vormittag nahe Vortagesschluss

Kurs der Lenovo Group

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Lenovo Group. Die Lenovo Group-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via Frankfurt bei 1,26 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:15 Uhr die Lenovo Group-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Frankfurt bei 1,26 EUR. Bei 1,28 EUR erreichte die Lenovo Group-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze büßte die Lenovo Group-Aktie bis auf 1,26 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,28 EUR. Zuletzt wechselten 1.000 Lenovo Group-Aktien den Besitzer.

Am 21.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,68 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lenovo Group-Aktie derzeit noch 33,85 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 0,83 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 33,76 Prozent könnte die Lenovo Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,058 USD, nach 0,390 HKD im Jahr 2025.

Lenovo Group ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,32 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lenovo Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,16 HKD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 146,97 Mrd. HKD umgesetzt, gegenüber 120,76 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lenovo Group einen Gewinn von 0,129 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lenovo Group-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Hang Seng-Titel Lenovo Group-Aktie: Über diese Dividende können sich Lenovo Group-Anleger freuen

Lenovo hält trotz US-Importzöllen an Produktion in China fest - Lenovo-Aktie tiefer