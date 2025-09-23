Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group am Mittwochvormittag mit Aufschlag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Lenovo Group zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Lenovo Group konnte zuletzt klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 1,8 Prozent auf 1,31 EUR.

Um 09:15 Uhr ging es für das Lenovo Group-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 1,31 EUR. Die Lenovo Group-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1,32 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,32 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 400 Lenovo Group-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,68 EUR) erklomm das Papier am 21.02.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,74 Prozent könnte die Lenovo Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,83 EUR am 09.04.2025. Der aktuelle Kurs der Lenovo Group-Aktie ist somit 36,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten Lenovo Group-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,390 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,058 USD.

Lenovo Group ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,32 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,16 HKD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 146,97 Mrd. HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lenovo Group einen Umsatz von 120,76 Mrd. HKD eingefahren.

Am 30.10.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lenovo Group einen Gewinn von 0,129 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

