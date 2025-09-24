DAX23.608 -0,3%ESt505.457 -0,1%Top 10 Crypto15,43 -1,2%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin95.327 -1,2%Euro1,1739 ±-0,0%Öl69,00 -0,1%Gold3.759 +0,6%
DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen verhalten -- Trump-Regierung senkt Autozölle für Europa -- Intel wirbt um Apple als Investor -- Plug Power, H&M, Autotitel, Rheinmetall im Fokus
Richtungssuche setzt sich fort: DAX verbucht am Donnerstag Verluste
EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Air Liquide-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Aktienentwicklung

Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group am Vormittag auf rotem Terrain

25.09.25 09:26 Uhr
Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group am Vormittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Lenovo Group. Die Lenovo Group-Aktie gab im Frankfurt-Handel zuletzt um 3,6 Prozent auf 1,27 EUR nach.

Das Papier von Lenovo Group befand sich um 08:59 Uhr im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 3,6 Prozent auf 1,27 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Lenovo Group-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,27 EUR aus. Bei 1,27 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel.

Am 21.02.2025 markierte das Papier bei 1,68 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 32,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 0,83 EUR. Mit einem Kursverlust von 34,34 Prozent würde die Lenovo Group-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,058 USD, nach 0,390 HKD im Jahr 2025.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lenovo Group am 13.08.2025. Das EPS lag bei 0,32 HKD. Im letzten Jahr hatte Lenovo Group einen Gewinn von 0,16 HKD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,70 Prozent auf 146,97 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 120,76 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Lenovo Group wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,129 USD je Lenovo Group-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lenovo Group-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Hang Seng-Titel Lenovo Group-Aktie: Über diese Dividende können sich Lenovo Group-Anleger freuen

Lenovo hält trotz US-Importzöllen an Produktion in China fest - Lenovo-Aktie tiefer

