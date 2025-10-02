Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Anleger schicken Lenovo Group am Donnerstagvormittag ins Plus

So bewegt sich Lenovo Group

Die Aktie von Lenovo Group gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Lenovo Group zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 1,2 Prozent auf 1,29 EUR.

Das Papier von Lenovo Group konnte um 09:15 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 1,2 Prozent auf 1,29 EUR. Bei 1,29 EUR markierte die Lenovo Group-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 1,29 EUR.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.02.2025 bei 1,68 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lenovo Group-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,83 EUR am 09.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Lenovo Group-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,058 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lenovo Group 0,390 HKD aus.

Am 13.08.2025 legte Lenovo Group die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,32 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,16 HKD je Aktie erzielt worden. Lenovo Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 146,97 Mrd. HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 120,76 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Lenovo Group-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,129 USD je Aktie.

