Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Anleger schicken Lenovo Group am Donnerstagvormittag ins Plus

So bewegt sich Lenovo Group

02.10.25 09:29 Uhr
Die Aktie von Lenovo Group gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Lenovo Group zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 1,2 Prozent auf 1,29 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lenovo Group Ltd.
1,29 EUR 0,02 EUR 1,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Lenovo Group konnte um 09:15 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 1,2 Prozent auf 1,29 EUR. Bei 1,29 EUR markierte die Lenovo Group-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 1,29 EUR.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.02.2025 bei 1,68 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lenovo Group-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,83 EUR am 09.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Lenovo Group-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,058 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lenovo Group 0,390 HKD aus.

Am 13.08.2025 legte Lenovo Group die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,32 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,16 HKD je Aktie erzielt worden. Lenovo Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 146,97 Mrd. HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 120,76 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Lenovo Group-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,129 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lenovo Group-Aktie

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lenovo Group Ltd.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Lenovo Group Ltd.

DatumRatingAnalyst
05.09.2012Lenovo Group overweightMorgan Stanley
17.08.2012Lenovo Group buyCitigroup Corp.
22.06.2012Lenovo Group neutralNomura
03.05.2012Motorola Mobility equal-weightBarclays Capital
07.02.2012Lenovo Group neutralNomura
DatumRatingAnalyst
05.09.2012Lenovo Group overweightMorgan Stanley
17.08.2012Lenovo Group buyCitigroup Corp.
09.01.2012Lenovo Group overweightHSBC
20.10.2011Lenovo Group kaufenAsia Investor
28.09.2011Lenovo Group outperformMacquarie Research
DatumRatingAnalyst
22.06.2012Lenovo Group neutralNomura
03.05.2012Motorola Mobility equal-weightBarclays Capital
07.02.2012Lenovo Group neutralNomura
31.01.2012Motorola Mobility neutralNomura
19.08.2011Motorola Mobility performOppenheimer & Co. Inc.
DatumRatingAnalyst
06.02.2012Motorola Mobility sellSociété Générale Group S.A. (SG)
31.10.2011Motorola Mobility sellSociété Générale Group S.A. (SG)
17.08.2011Motorola Mobility underperformRaymond James Financial, Inc.
19.01.2011Motorola Mobility sellSociété Générale Group S.A. (SG)
07.02.2008Lenovo Finger wegAsia Investor

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lenovo Group Ltd. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen