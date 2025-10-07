DAX24.432 +0,2%Est505.635 +0,1%MSCI World4.353 ±0,0%Top 10 Crypto17,38 -0,1%Nas22.984 +0,2%Bitcoin106.586 ±0,0%Euro1,1662 -0,4%Öl65,21 -0,5%Gold3.973 +0,3%
Lettland verlängert Sperrung von Luftraum an Ostgrenze

07.10.25 15:32 Uhr

RIGA (dpa-AFX) - Lettland hält seinen Luftraum entlang der Ostgrenze zu Russland und Belarus nachts weiter gesperrt. Die Anordnung werde auf unbestimmte Zeit verlängert, teilte das Verteidigungsministerium des baltischen EU- und Nato-Landes in Riga mit. Der Luftraum wird damit von 20.00 bis 7.00 Uhr geschlossen bleiben. Das Flugverbot gilt bis zu einer Höhe von 6.000 Metern und in einer Zone entlang der Grenze, die 50 Kilometer tief ins Land reicht.

Lettland hatte seinen Luftraum nach den Drohnenvorfällen in Polen im September zunächst für eine Woche komplett gesperrt und die Sperre dann bis zum 8. Oktober in den Nachtstunden verlängert. Der Baltenstaat hat im Osten eine rund 283 Kilometer lange Grenze zu Russland und eine 172 Kilometer lange Grenze zu Belarus, die beide Teil der EU-Außengrenze sind. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sind Drohnen auch in den Luftraum von Lettland eingedrungen.

Verbot von Bustouren nach Russland und Belarus

Aus Sicherheitsgründen beschloss die Regierung in Riga zudem ein ab dem 1. November geltendes Verbot für organisierte Busreisen nach Russland und Belarus. Damit sollen etwa Einkaufstouren, Fahrten zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen oder Wochenendausflüge in die beiden Nachbarländer unterbunden werden. Im regulären Linienverkehr sollen Reisen über die Grenze aber weiterhin möglich bleiben.

Begründet wurde das Verbot mit der festgestellten Zunahme von organisierten Busfahrten und Staus auf den Grenzstraßen. Dies berge Sicherheitsrisiken durch illegale Einwanderung und Spionage durch ausländische Geheimdienste, hieß in der Mitteilung.

Das Außenamt in Riga hatte die lettische Bevölkerung zuvor wiederholt dazu aufgerufen, von Reisen nach Russland und Belarus abzusehen. Doch viele Menschen reisen weiter dorthin./awe/DP/nas