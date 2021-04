Evonik liefert Lipide für BioNTech-Impfstoff früher als geplant - Aktie fester

Erste Mengen der dafür benötigten Lipide aus deutscher Produktion werden bereits jetzt ausgeliefert, wie der Spezialchemiekonzern aus Essen mitteilte. In 8 Wochen sei die Produktion am Standort Hanau aufgebaut worden. Ursprünglich war ein Lieferstart erst zur Jahresmitte geplant.

"Mit einer Steigerung der Lipid-Produktion in Deutschland lässt sich auch die Herstellung größerer Mengen des Impfstoffs weiter beschleunigen", sagte Vorstandschef Christian Kullmann. Evonik stellt zwei verschiedene Lipide für den COVID-19-Impfstoff von BioNTech/Pfizer her. Lipide sorgen dafür, dass die mRNA des Impfstoffs sicher in die Zelle transportiert wird und dort ihre Wirkung entfalten kann.

Die Evonik-Aktie steigt im frühen XETR-Handel um 0,43 Prozent auf 30,19 Euro nach oben.

