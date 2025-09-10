LightInTheBox: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

LightInTheBox hat am 09.09.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2025 abgelaufen war.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat LightInTheBox in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 14,81 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 59,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 69,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net