Linde Aktie News: Linde am Montagmittag mit Kursabschlägen

Der Linde-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 01.08.2022 12:22:00 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 294,45 EUR. In der Spitze fiel die Linde-Aktie bis auf 292,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 295,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 103.194 Linde-Aktien umgesetzt.

Am 06.06.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 315,35 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Linde-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 244,00 EUR am 24.02.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Linde-Aktie derzeit noch 20,68 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Linde-Aktie bei 322,83 EUR.

Linde ließ sich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 3,10 USD. Im letzten Jahr hatte Linde einen Gewinn von 2,70 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Linde im vergangenen Quartal 8.457,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Linde 7.584,00 USD umsetzen können.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.11.2022 veröffentlicht.

In der Linde-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 11,94 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Linde