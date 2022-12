Linde Aktie News: DAX Aktie Linde tritt am Donnerstagmittag auf der Stelle

Bei der Linde-Aktie ließ sich um 12:22 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 320,05 EUR. Bei 322,80 EUR erreichte die Linde-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Linde-Aktie sank bis auf 318,90 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 321,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 107.064 Linde-Aktien.

Am 25.11.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 334,70 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Linde-Aktie mit einem Kursplus von 4,38 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.02.2022 bei 244,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 334,60 EUR je Linde-Aktie an.

Am 27.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,73 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,72 Prozent auf 8.797,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.668,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Linde am 16.02.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 12,05 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Robert Fischer/Linde AG