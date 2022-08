Linde Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Linde

Die Aktionäre schickten das Papier von Linde nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 02.08.2022 09:22:00 Uhr 0,9 Prozent auf 290,00 EUR. Die Linde-Aktie sank bis auf 289,75 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 292,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.686 Linde-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 315,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.06.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Linde-Aktie derzeit noch 8,04 Prozent Luft nach oben. Am 24.02.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 244,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Linde-Aktie 18,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 322,83 EUR.

Linde veröffentlichte am 28.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 3,10 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,70 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 8.457,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.584,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Linde am 15.11.2022 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 11,95 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Linde-Aktie

Juli 2022: Das sind die Expertenmeinungen zur Linde-Aktie

Linde-Aktie gewinnt: Linde wächst im zweiten Quartal kräftig - Prognose für Gesamtjahr angehoben

Air Liquide-Aktie gewinnt: Air Liquide profitiert von hohen Gaspreisen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Linde plc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Linde plc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Linde plc

Bildquellen: Robert Fischer/Linde AG